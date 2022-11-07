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Эстонский производитель сыров удостоился золота и серебра на международном конкурсе

Северное побережье
Эстонский производитель сыров удостоился золота и серебра на международном конкурсе
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Фото: Mati Oolup / Oma Saar / Saarte Hääl

Около 4400 производителей сыра со всего мира этой осенью отправили в Уэльс 2,5 кг своих лучших сыров для участия в международном конкурсе по оценке качества сыра World Cheese Awards 2022. Эстонский производитель сыра привез домой золото и серебро в своей категории, пишет rus.err.ee.

"Мы снова и снова ездим на этот конкурс, потому что хотим быть уверены в уровне и качестве. В 2016 году мы поехали туда впервые, и каждый год мы удостаивались какого-то внимания", — сказала Maaleht Эрика Пяэбус, хозяйка Andre Farmi.

Сыр Andre Musc Old получил золото, а сыр Andre Excellent V.O – серебро.

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