Эстонский производитель сыров удостоился золота и серебра на международном конкурсе

"Мы снова и снова ездим на этот конкурс, потому что хотим быть уверены в уровне и качестве. В 2016 году мы поехали туда впервые, и каждый год мы удостаивались какого-то внимания", — сказала Maaleht Эрика Пяэбус, хозяйка Andre Farmi.