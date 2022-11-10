Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 10 по 17 ноября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.11-17.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 10 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 "Raamatu(kogude) mitu nägu" / "Многоликая книга(библиотека)", час вечером с Мерье Меэритс.
Пятница, 11 ноября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 11.00 до 22.00 - открытие кинофестиваля "KinoFF". Информация: kinoff.ee.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: детские книги Айно Первик.
Суббота, 12 ноября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 12.00 - кинофестиваль "KinoFF". Информация: kinoff.ee.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: "Isadepäev ja Eesti politsei päev" / "День отца и День полиции Эстонии".
* В Йыхвиском концертном доме в 16.00 - "Laulud ISAmaale", концерт вирумааских хоров. Для отцов и отечества поют хор "Kirderannik", Лехтсеский камерный хор, Ийзакуский смешанный хор, камерный хор "Solare", Атсаламаский смешанный хор, мужской хор "Kaevur", нарвский молодежный хор "Vaimustus", детский хор Йыхвиской основной школы, Нарвский хор мальчиков, детский хор Алутагузеской волости, Кундаский женский хор, Люганузеский смешанный хор. Вход бесплатный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт "Lemmiklaulud kinofilmidest" / "Любимые песни из кинофильмов". Билет - 5 евро.
* В клубе "Ору" в 17.00 - детская развлекательная программа, посвященная Дню отца. Вход бесплатный. Тел. 5684 2483.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - "Jazz Time Club": Лаура Пыльдвере, Тийт Каллусте и Виллу Вески. Вход бесплатный.
Воскресенье, 13 ноября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 11.00 - кинофестиваль "KinoFF". Информация: kinoff.ee.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 11.00 - "Лучший день с папой", концерт для всей семьи. Цена билета - 4 евро (на семью). Информация по тел. 357 3404.
* В Силламяэском центре культуры в 13.00 - "Issi, sa oled parim" / "Папочка, ты самый лучший", праздник, посвященный Дню отца.
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - концертно-конкурсная программа "С папой я своим дружу!". Вход бесплатный. Информация по тел. 507 4616.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - концерт ансамблей "Златые горы" (Таллинн), "Былица" (Таллинн) и танцевальной студии "Грация". Вход бесплатный.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 17.00 в рамках XXVIII Международного музыкального фестиваля имени Евгения Мравинского - концерт, выступают Анна-Лиза Безродная (скрипка) и Нарвский симфонический оркестр.
Понедельник, 14 ноября
* В Силламяэ в молодежном центре по интересам "Улей" (ул. Владимира Маяковского, 7-6) в 16.00 кружок "Мастерская поделок" представляет идеи декора из винных пробок в интерьере. Мастер-класс по созданию декора своими руками ведет Павел Кржечковский. Приглашаем творчески активных людей в возрасте 18+. Участие бесплатное. Количество мест ограничено.
Вторник, 15 ноября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Леа", спектакль Курессаареского театра по одноименной пьесе Юхана Смуула. Билет - 14-17 евро.
Среда, 16 ноября
* В литературном клубе Нарвского колледжа Тартуского университета в 13.45 в гостях - писатель Андрус Кивиряхк. Мероприятие бесплатное.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - концерт "Композитор Валентин Сильвестров - 85": Хандо Нахкур (фортепиано) исполнит произведения украинского композитора Валентина Сильвестрова. Билет - 15-20 евро.
Четверг, 17 ноября
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - концертный тур "Vabariigi pillimees": в гостях Юхан Уппин и Мартин Арак. Билет - 12 евро, в день мероприятия - 15 евро.
СПОРТ
Четверг, 10 ноября
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 20.00 - чемпионат Ляэне-Вирумаа по баскетболу, первая лига: "Alutaguse" - "Rakvere Škoda".
Пятница, 11 ноября
* В Кивиылиской городской библиотеке в 12.00 и в Йыхвиском волостном доме в 14.00 - презентация книги: "Mees nagu monument. Heino Lipp 100" / "Мужчина как монумент. Хейно Липп - 100".
* В Силламяэ в манеже спорткомплекса "Калев" в 19.00 - силовое троеборье.
Суббота, 12 ноября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир Мартынова дня, русские шашки.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 11.00 - праздничное открытие реновированного поля с искусственным газоном.
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - этап серии кроссов "Äkke".
* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - открытый юношеский чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике.
* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 12.30 - народная лига по баскетболу: "Sillamäe gümnaasium"/"Kalev" - БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - ФК "Kuressaare".
* В спортзале Майдлаской основной школы в 17.00 - чемпионат Ляэне-Вирумаа по баскетболу, первая лига: "Lüganuse" - "Meie Toidukaubad".
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Jõgeva Wolves".
Воскресенье, 13 ноября
* В спортзале Майдлаской основной школы в 13.00 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - "Enteh" (Кохтла-Ярве).
* В Нарвском спортцентре в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - ФК "Cosmos II" (Таллинн).
Четверг, 17 ноября
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеский турнир по викторине, 20-й сезон, II круг. Приглашаются команды из трех человек. Регистрация команд по тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee.
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - народная лига по волейболу: "Idablokk" - "Kadila Lokomotiiv".
РАЗНОЕ
Четверг, 10 ноября
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht 37", расположенном в атриуме, с 16.00 до 18.00 - мастерская по изготовлению отражателей.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - Мартынов день / mardipäev: мастерская по изготовлению масок к Кадрину дню, листаем народный календарь.
Пятница, 11 ноября
* В Ийзакуском народном доме в 20.00 - "Isadepäeva eel" / "Перед Днем отца": праздничный вечер с ансамблями "Minu Isa Oli Ausus Ise" и "OK duo". Билеты предварительно - 5 евро, на месте - 8 евро. Бронирование мест: тел. 5886 6418.
Воскресенье, 13 ноября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - семейный день: концерт "Kallile issile" / "Дорогому папочке" и мастерская.
Среда, 16 ноября
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - обсуждение в середине недели. Поговорим на актуальные темы.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - вязальная мастерская. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
* В Силламяэской библиотеке (бульвар Виру, 26) в 16.30 - встреча силламяэского клуба общения Нарвского дома эстонского языка.
Четверг, 17 ноября
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht 37", расположенном в атриуме, с 16.00 до 18.00 - мастерская макраме.
Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.