МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.11-17.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Четверг, 17 ноября

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеский турнир по викторине, 20-й сезон, II круг. Приглашаются команды из трех человек. Регистрация команд по тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee.

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - народная лига по волейболу: "Idablokk" - "Kadila Lokomotiiv".

РАЗНОЕ

Четверг, 10 ноября

* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht 37", расположенном в атриуме, с 16.00 до 18.00 - мастерская по изготовлению отражателей.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - Мартынов день / mardipäev: мастерская по изготовлению масок к Кадрину дню, листаем народный календарь.

Пятница, 11 ноября

* В Ийзакуском народном доме в 20.00 - "Isadepäeva eel" / "Перед Днем отца": праздничный вечер с ансамблями "Minu Isa Oli Ausus Ise" и "OK duo". Билеты предварительно - 5 евро, на месте - 8 евро. Бронирование мест: тел. 5886 6418.

Воскресенье, 13 ноября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - семейный день: концерт "Kallile issile" / "Дорогому папочке" и мастерская.

Среда, 16 ноября

* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - обсуждение в середине недели. Поговорим на актуальные темы.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - вязальная мастерская. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

* В Силламяэской библиотеке (бульвар Виру, 26) в 16.30 - встреча силламяэского клуба общения Нарвского дома эстонского языка.

Четверг, 17 ноября

* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht 37", расположенном в атриуме, с 16.00 до 18.00 - мастерская макраме.

Фото: Eesti Kultuurkapital