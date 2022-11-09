Нарвское отделение Центристской партии хочет, чтобы на мартовских выборах в Рийгикогу в предвыборный список крупнейшей политической силы страны в округе Ида-Вирумаа от Нарвы вошли бы действующий депутат парламента Михаил Стальнухин, а также бывшие мэры пограничного города Алексей Евграфов и Тармо Таммисте.
Нарвские центристы хотели бы включить в предвыборный список Евграфова, Таммисте и Стальнухина
Об этом в разговоре с rus.err.ee рассказала лидер нарвских центристов Татьяна Стольфат.
"Мы выразили свое мнение центральному правлению партию. Правление нарвского округа предложило включить в предвыборный список Центристской партии в Ида-Вирумаа от Нарвы Михаила Стальнухина, Алексея Евграфова и Тармо Таммисте. Мы сделали это предложение еще до исключения Стальнухина из партии, но наша позиция не изменилась. Как решит центральное правление партии - этого я не знаю", - сказала Стольфат.
По ее словам, нарвский округ не стал предлагать Таллинну альтернативу Михаилу Стальнухину после его исключения из партии, которое произошло 6 сентября.
"Я думаю, что это и не так-то просто. Сейчас, по моей оценке, дефицит сильных кандидатов испытывают все партии, которые будут выставлять свои списки в нашем регионе. Не всегда альтернатива бывает хороша. А что касается Михаила Стальнухина, то посмотрим, каким будет окончательное решение правления Центристской партии. Пока надо еще чуть-чуть подождать", - отметила Татьяна Стольфат.
В понедельник rus.err.ee написал о том, что роль первого номера Центристской партии в Ида-Вирумаа политическая сила планирует доверить уроженцу Ляэне-Вирумаа, бывшему борцу сумо Кайдо Хеэвельсону известному также как Баруто, который является действующим депутатом Рийгикогу (в парламент нынешнего созыва он попал после отказа от мандата мэра Маарду Владимира Архипова - прим. rus.err.ee). Разговоры о том, что именно Баруто выведет центристов на парламентские выборы в этом округе, велись еще весны, но теперь генсек партии Андре Ханимяги дал понять, что этот вопрос практически закрыт.
Первым номером списка EKRE на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа будет Арво Аллер
В беседе с корреспондентом rus.err.ee Ханимяги скептически оценил шансы на включение Михаила Стальнухина в предвыборный список партии.
"Михаил Стальнухин, конечно, очень популярный политик в Нарве. Он очень долго был членом Центристской партии и проводил очень правильную политику, например, в отношении преподавания эстонского языка и образования, писал детские книги, и у него, конечно, много заслуг. Но на данный момент мы не принимали решения о том, что Стальнухин мог бы баллотироваться по нашему списку", - сказал генсек Центристской партии.
"Означают ли мои слова, что партия ответит по его кандидатуре конкретное "Нет"? Я бы предпочел дипломатичный ответ. Сегодня нет такого решения, что Михаил Стальнухин мог бы баллотироваться по списку Центристской партии", - отметил Андре Ханимяги.
"Что касается Тармо Таммисте и Алексея Евграфова, то с обеими этими фамилиями можно двигаться дальше. Но пока правление партии не утверждало предвыборные списки. Изменения возможны в том числе и потому, что имеется информация о том, что количество распределяемых в Ида-Вирумаа мандатов из-за сокращения населения может уменьшиться", - пояснил генсек.
На вопрос, насколько большую роль играют региональные отделения партии при утверждении списков, Андре Ханимяги ответил так: "Согласно нашему уставу, окружные предвыборные списки составляются правлением совместно с регионами. Окончательное решение остается за правлением партии. Это предусматривает последняя поправка к уставу. Но, конечно, региональные отделения будут выслушаны, а их предложения по возможности учтены. Но окончательное решение все равно остается за правлением".