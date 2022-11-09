Нарвские центристы хотели бы включить в предвыборный список Евграфова, Таммисте и Стальнухина

Первым номером списка EKRE на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа будет Арво Аллер

В беседе с корреспондентом rus.err.ee Ханимяги скептически оценил шансы на включение Михаила Стальнухина в предвыборный список партии.

"Михаил Стальнухин, конечно, очень популярный политик в Нарве. Он очень долго был членом Центристской партии и проводил очень правильную политику, например, в отношении преподавания эстонского языка и образования, писал детские книги, и у него, конечно, много заслуг. Но на данный момент мы не принимали решения о том, что Стальнухин мог бы баллотироваться по нашему списку", - сказал генсек Центристской партии.

"Означают ли мои слова, что партия ответит по его кандидатуре конкретное "Нет"? Я бы предпочел дипломатичный ответ. Сегодня нет такого решения, что Михаил Стальнухин мог бы баллотироваться по списку Центристской партии", - отметил Андре Ханимяги.

"Что касается Тармо Таммисте и Алексея Евграфова, то с обеими этими фамилиями можно двигаться дальше. Но пока правление партии не утверждало предвыборные списки. Изменения возможны в том числе и потому, что имеется информация о том, что количество распределяемых в Ида-Вирумаа мандатов из-за сокращения населения может уменьшиться", - пояснил генсек.