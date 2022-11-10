СПАСАТЕЛИ ⟩ Добравшийся до плиты малыш устроил возгорание

Квартировладелец объяснил спасателям, что маленький ребенок случайно включил электроплиту, на которой лежало полотенце. Загоревшееся полотенце отец семейства потушил сам, и к прибытию спасателей угрозы распространения возгорания уже не было.

Спасатели обратили внимание хозяев на то, что датчик дыма в квартире неисправен.

Пожилой женщине потребовалась помощь

ноября днем спасатели выезжали на бульвар Вабадузе в Кивиыли, где в квартире одного из домов пожилая женщина не откликалась на стук в дверь и телефонные звонки.