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СПАСАТЕЛИ ⟩ Добравшийся до плиты малыш устроил возгорание

7 ноября 2022 г.
Северное побережье
Добравшийся до плиты малыш устроил возгорание
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Вечером 7 ноября спасателей вызвали на улицу Пяхклимяэ в Нарве

Квартировладелец объяснил спасателям, что маленький ребенок случайно включил электроплиту, на которой лежало полотенце. Загоревшееся полотенце отец семейства потушил сам, и к прибытию спасателей угрозы распространения возгорания уже не было.

Спасатели обратили внимание хозяев на то, что датчик дыма в квартире неисправен. 

Пожилой женщине потребовалась помощь

 ноября днем спасатели выезжали на бульвар Вабадузе в Кивиыли, где в квартире одного из домов пожилая женщина не откликалась на стук в дверь и телефонные звонки.

Спасатели проникли в квартиру через окно и обнаружили женщину на полу в комнате. Женщину передали скорой помощи.

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