Вечером 7 ноября спасателей вызвали на улицу Пяхклимяэ в Нарве
СПАСАТЕЛИ ⟩ Добравшийся до плиты малыш устроил возгорание
7 ноября 2022 г.
Добравшийся до плиты малыш устроил возгорание
Квартировладелец объяснил спасателям, что маленький ребенок случайно включил электроплиту, на которой лежало полотенце. Загоревшееся полотенце отец семейства потушил сам, и к прибытию спасателей угрозы распространения возгорания уже не было.
Спасатели обратили внимание хозяев на то, что датчик дыма в квартире неисправен.
Пожилой женщине потребовалась помощь
ноября днем спасатели выезжали на бульвар Вабадузе в Кивиыли, где в квартире одного из домов пожилая женщина не откликалась на стук в дверь и телефонные звонки.
Спасатели проникли в квартиру через окно и обнаружили женщину на полу в комнате. Женщину передали скорой помощи.