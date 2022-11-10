7 ноября в полицию сообщили, что на улице Раквере в Нарве 36-летнему мужчине угрожали ножом.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчине угрожали ножом
7-8 ноября 2022 г.
Мужчине угрожали ножом
В нарвском магазине ударили мужчину
8 ноября в полицию сообщили, что в магазине на проспекте Кангеласте в Нарве ударили 46-летнего мужчину.
В Ахтме мужчина напал на женщину
8 ноября в полицию сообщили, что в квартире на Пуру теэ в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 45-летний мужчина причинил телесные повреждения 52-летней женщине.
Более точные обстоятельства происшествий выяснятся в ходе уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
Ключевые слова