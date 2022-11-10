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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчине угрожали ножом

7-8 ноября 2022 г.
Северное побережье
Мужчине угрожали ножом
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

7 ноября в полицию сообщили, что на улице Раквере в Нарве 36-летнему мужчине угрожали ножом.

В нарвском магазине ударили мужчину

8 ноября в полицию сообщили, что в магазине на проспекте Кангеласте в Нарве ударили 46-летнего мужчину.

В Ахтме мужчина напал на женщину

8 ноября в полицию сообщили, что в квартире на Пуру теэ в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 45-летний мужчина причинил телесные повреждения 52-летней женщине.

Более точные обстоятельства происшествий выяснятся в ходе уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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