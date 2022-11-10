Государственный суд в четверг отклонил жалобу защитника подозреваемого в коррупции предпринимателя из Ида-Вирумаа Николая Осипенко на применение к нему меры пресечения в виде содержания под стражей, пишет rus.err.ee.
Николай Осипенко останется в тюрьме: Госсуд отклонил жалобу его адвоката
Поскольку жалобу присяжного адвоката Юри Леппика не взяли в производство, то вступило в силу постановление окружного суда от 3 ноября, по которому прокуратура получила разрешение на содержание Осипенко под стражей.
Николай Осипенко находится под стражей с 3 ноября - дня, когда Тартуский окружной суд огласил свое решение по жалобе прокуратуры на решение суда первой инстанции. Вируский уездный суд, напомним, не счел нужным содержать Осипенко в тюрьме на время предварительного следствия ввиду плохого состояния здоровья подозреваемого.
"Мы подозреваем Николая Осипенко в оказании влияния на чиновников Кохтла-Ярве. Он направлял их к принятию выгодных для себя решений. Используя для этого как личные, так и общественные средства. Подозрения включают в себя дачу и получение взяток и торговлю влиянием", - ранее прокомментировал ERR глава бюро полиции по борьбе с коррупционными преступлениями Атс Кюбарсепп.
Как ранее писал rus.err.ee, по данным правоохранительных органов, Осипенко подкупал чиновников и членов горсобрания, чтобы они принимали благоприятные для него решения.
Если первоначально в новом коррупционном скандале в Кохтла-Ярве были заподозрены 11 человек во главе с бизнесменом Николаем Осипенко, то затем список подозреваемых расширился до 17.