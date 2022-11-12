ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Вирве Линдер

Линдер, не имеющая ни малейшего опыта муниципального управления, не являвшаяся ни городским чиновником, ни кандидатом в депутаты, действует не как глоток свежего воздуха, а как кислородная бомба, которая так необходима в управлении Кохтла-Ярве, увязающем в глубоком и заплесневелом русле прошлого.

Вместе с тем понятно, что в управлении городом размером с Кохтла-Ярве определяющее значение имеет так называемый аппарат, который десятилетиями циркулирует в сером доме в своем ритме, со своими привычками и гармонией. Если его возглавит мэр, который обещает реорганизацию и сокращения, то можно предположить, что кнопки на ее кресло будут сыпаться как из ведра. Тем более необходима собственная команда, чтобы выжить. Но партнер по коалиции, Центристская партия, в этом плане не спешит расщедриться. Или все же... Ближайшие дни должны внести ясность.