Утром 13 ноября спасатели выезжали в квартирный дом на ул. А. Даумана, где в одной из квартир сработал датчик дыма. Спасатели проверили дом, но возгорания не обнаружили.
Спасатели получили вызов из-за неисправного датчика
Спасатели получили вызов из-за неисправного датчика
Выяснилось, что в квартире сообщившего сработал дымовой датчик, так как батарейка устройства разрядилась.
Спасательный департамент рекомендует раз в месяц проверять исправность дымового датчика, нажимая на тестовую кнопку.
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