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Спасатели получили вызов из-за неисправного датчика

Эрик Калда
Спасатели получили вызов из-за неисправного датчика
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Спасательная машина.
Спасательная машина. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Утром 13 ноября спасатели выезжали в квартирный дом на ул. А. Даумана, где в одной из квартир сработал датчик дыма. Спасатели проверили дом, но возгорания не обнаружили.

Выяснилось, что в квартире сообщившего сработал дымовой датчик, так как батарейка устройства разрядилась.

Спасательный департамент рекомендует раз в месяц проверять исправность дымового датчика, нажимая на тестовую кнопку.

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