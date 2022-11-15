ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Почему наши власти терпят неопрятные дома?

За последние годы картина немного улучшилась, но даже на главных улицах все еще можно увидеть неопрятные здания с облупившейся краской. Это беспокоит горожан и оставляет плохое впечатление у гостей. В городе может быть красивый и представительный променад, построенный при поддержке Европейского союза, но картину портят расположенные поблизости дома с жалкими фасадами, как мы видим в Кохтла-Ярве, Силламяэ или Йыхви.

Дорожное движение важно для наших городов, и поэтому с каждым годом в дороги и улицы вкладывается все больше денег, что само по себе не так уж и плохо. Людям должно быть удобно и безопасно передвигаться пешком, на машине, общественном транспорте или на велосипеде. Но похоже, что самоуправления не очень критичны в отношении приведения в порядок городского пространства в целом. А очень важной частью этого является архитектура. Все хотят заполучить себе больше налогоплательщиков в ситуации, когда на протяжении многих лет здесь наблюдается скорее обратная тенденция. Так почему же было так сложно разобраться с внешним видом наших зданий?

Похоже, что между самоуправлениями и владельцами зданий, прежде всего товариществами, существует соглашение по умолчанию. Если у самоуправления спросят, почему дома неопрятные, удобно ответить, что это проблема не города/волости, а владельцев. В то же время многие товарищества не имеют возможности заниматься фасадами, когда в старых домах деньги тратятся на другие безотлагательные инвестиции.