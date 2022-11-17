В Йыхви приедет всемирно известный джазовый оркестр

Джазовый оркестр "The World Famous Glenn Miller Orchestra" выступит с новой программой под управлением голландского музыканта Вила Сальдена. Оркестр - один из трех в мире, которым предоставлено право на использование этого имени, и единственный, которому разрешено работать в Украине.

В репертуаре оркестра Гленна Миллера песни эпохи биг-бендов - от выдающихся джазовых композиторов легендарных 1930-50-х годов. Вил Сальден влюблен в джаз и сумел собрать вокруг себя замечательных музыкантов из разных стран, которые разделяют его любовь.

Вил Сальден и его музыканты стремятся воплотить в жизнь волшебную формулу Миллера: "Каждый солист и аранжировщик музыки должен стремиться к созданию совершенно нового и безупречного звукового стиля, узнаваемого с первых нот".