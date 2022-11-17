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В Йыхви приедет всемирно известный джазовый оркестр

Северное побережье
В Йыхви приедет всемирно известный джазовый оркестр
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Джазовый оркестр "The World Famous Glenn Miller Orchestra" под управлением Вила Сальдена - один из трех в мире, которым было предоставлено право на использование этого имени.
Джазовый оркестр "The World Famous Glenn Miller Orchestra" под управлением Вила Сальдена - один из трех в мире, которым было предоставлено право на использование этого имени. Фото: Erakogu

Во вторник, 22 ноября, в Йыхвиском концертном доме даст концерт оркестр Гленна Миллера.

Джазовый оркестр "The World Famous Glenn Miller Orchestra" выступит с новой программой под управлением голландского музыканта Вила Сальдена. Оркестр - один из трех в мире, которым предоставлено право на использование этого имени, и единственный, которому разрешено работать в Украине.

В репертуаре оркестра Гленна Миллера песни эпохи биг-бендов - от выдающихся джазовых композиторов легендарных 1930-50-х годов. Вил Сальден влюблен в джаз и сумел собрать вокруг себя замечательных музыкантов из разных стран, которые разделяют его любовь.

Вил Сальден и его музыканты стремятся воплотить в жизнь волшебную формулу Миллера: "Каждый солист и аранжировщик музыки должен стремиться к созданию совершенно нового и безупречного звукового стиля, узнаваемого с первых нот".

Изюминкой концерта является самое известное произведение "Серенада лунного света" из кинофильма "Серенада солнечной долины", которая погружает слушателя в сказочное настроение Гленна Миллера.

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