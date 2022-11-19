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Йыхвиская технологическая школа хочет изменить название остановки

Северное побережье
Йыхвиская технологическая школа хочет изменить название остановки
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Школа программирования "kood/Jõhvi".
Школа программирования "kood/Jõhvi". Фото: Erakogu

Технологическая школа "kood/Jõhvi", создание которой в Йыхви скоро завершится, направила письмо в волостное управление, в котором высказывает пожелание переименовать находящуюся возле школы автобусную остановку "Mooni" в автобусную остановку "Koodi".

"Это значительно упростило бы логистику для наших учащихся и гостей и хорошо подошло бы для учебного здания "kood/Jõhvi", - считает руководитель сообщества учебного заведения Кади Ляэтс.

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