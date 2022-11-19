СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве грабители напали на пенсионера из-за самоката

Медики доставили мужчину в больницу для обследования. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.

В Йыхви автомобиль сбил женщину

17 ноября в семь вечера около дома №7 на Кесквяльяк в Йыхви находившийся за рулем "Hyundai Santa Fe" 46-летний мужчина сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Мужчины напали на несовершеннолетнего

17 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве 17-летнему юноше были нанесены телесные повреждения. Полиция задержала мужчин 23 и 24 лет. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.

В магазине поймали вора с напитками

17 ноября в полицию поступило сообщение о том, что из магазина на улице Фама в Нарве 46-летний мужчина украл бутылку спиртного. Охранник задержал мужчину и передал его полиции. Товар был возвращен в магазин.

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