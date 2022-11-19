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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве грабители напали на пенсионера из-за самоката

16-17 ноября 2022 г.
Северное побережье
В Кохтла-Ярве грабители напали на пенсионера из-за самоката
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве неизвестные пытались отобрать электросамокат у 72-летнего мужчины, причинив потерпевшему телесные повреждения.

Медики доставили мужчину в больницу для обследования. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.

В Йыхви автомобиль сбил женщину

17 ноября в семь вечера около дома №7 на Кесквяльяк в Йыхви находившийся за рулем "Hyundai Santa Fe" 46-летний мужчина сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Мужчины напали на несовершеннолетнего

17 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве 17-летнему юноше были нанесены телесные повреждения. Полиция задержала мужчин 23 и 24 лет. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.

В магазине поймали вора с напитками

17 ноября в полицию поступило сообщение о том, что из магазина на улице Фама в Нарве 46-летний мужчина украл бутылку спиртного. Охранник задержал мужчину и передал его полиции. Товар был возвращен в магазин.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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