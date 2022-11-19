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Редкое растение находится под охраной государства

Северное побережье
Редкое растение находится под охраной государства
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Скерда мягкая.
Скерда мягкая. Фото: Ott Luuk

Департамент окружающей среды дополнил план действий по защите скерды мягкой, которая относится ко второй категории защиты. Планом предусмотрены мероприятия, которые направлены на улучшение положения этого вида растений, сохранение и повышение качества мест произрастания.

Из-за ограниченного ареала произрастания и ухудшения качества мест произрастаний скерда мягкая занесена в список растений, находящихся под угрозой исчезновения.

Скерда мягкая чаще всего встречается в Западной и Центральной Европе. В Латвии это редкое растение, которое растет в основном в центральной части страны. Вид довольно распространен на севере Литвы, но редко встречается в других регионах страны. Ареал произрастания скерды мягкой в Эстонии очень ограничен: известные места произрастания находятся в городе Тарту, Тартуской волости и их ближайших окрестностях. Вид произрастает здесь в основном на умеренно влажных или заболоченных лугах, где ему угрожает прежде всего ухудшение условий произрастания в результате образования чрезмерного слоя сухой травы, зарастание кустарниками и деревьями. Постоянно расширяющаяся площадь чужеродных видов растений также вытесняет вид с мест его произрастания.

По словам заместителя генерального директора Департамента окружающей среды в сфере живой природы Леэло Кукк, прежде всего важно остановить ухудшение качества мест произрастания скерды мягкой. Для этого в городе Тарту и его ближайших окрестностях необходимо восстановить на максимально большой площади полуприродные луговые сообщества, и регулярно ухаживать за такими лугами - косить или пасти на них скот. Также важно предотвращать распространение чужеродных видов растений в местах произрастания скерды мягкой следить за результатами уходовых работ.

Еще в начале 2000-х годов в Эстонии было известно лишь одно место произрастания скерды мягкой с несколькими экземплярами. С 2009 года в окрестностях Тарту в ходе систематических инвентаризаций, организованных Департаментом окружающей среды, было нанесено на карту несколько новых местонахождений этого вида. Осенью 2022 года в Тартуском уезде для защиты наиболее репрезентативных мест произрастания скерды мягкой было образовано 15 небольших охраняемых территорий - постоянных мест произрастания, где возможно предпринять действия для охраны и ухода, подходящие для этого вида растения.

План действий по защите скерды мягкой составил ботаник Союза защиты природных сообществ Пеэду Саар. С обновлённым планом можно ознакомиться на странице Департамента окружающей среды.

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