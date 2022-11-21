Катри Райк решила не баллотироваться в Рийгикогу

"Решение окончательное", - сообщила Райк в социальных сетях. Уже летом она говорил, что не собирается баллотироваться, но потом все же не исключала этого.

Катри Райк отметила, что нарвитяне год назад доверили ей сохранить Нарву и развивать город. "Это большие возможность и вызов. 4512 человек доверили мне, чтобы я поработала в Нарве и во имя Нарвы, чтобы наш избирательный союз развернул Нарву в направлении хороших перемен. Я верю, что это действительно возможно. Я не могу подвести людей и покинуть Нарву", - объяснила Райк свое решение не баллотироваться в Рийгикогу.

На состоявшихся в 2019 году выборах в Рийгикогу Катри Райк набрала 2112 голосов в Ида-Вирумаа и была избрана. Вступив в должность мэра Нарвы в самом начале 2021 года, она в конце предыдущего года покинул парламент, а ее место в Рийгикогу занял нынешний генеральный секретарь Социал-демократической партии Эдуард Одинец.