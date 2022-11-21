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Катри Райк решила не баллотироваться в Рийгикогу

Эрик Гамзеев
Катри Райк решила не баллотироваться в Рийгикогу
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Мэр Нарвы Катри Райк.
Мэр Нарвы Катри Райк. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Мэр Нарвы Катри Райк, входящая в Социал-демократическую партию Эстонии, заявила, что не будет баллотироваться в Рийгикогу на мартовских выборах, так как хочет продолжить управлять приграничным городом.

"Решение окончательное", - сообщила Райк в социальных сетях. Уже летом она говорил, что не собирается баллотироваться, но потом все же не исключала этого.

Катри Райк отметила, что нарвитяне год назад доверили ей сохранить Нарву и развивать город. "Это большие возможность и вызов. 4512 человек доверили мне, чтобы я поработала в Нарве и во имя Нарвы, чтобы наш избирательный союз развернул Нарву в направлении хороших перемен. Я верю, что это действительно возможно. Я не могу подвести людей и покинуть Нарву", - объяснила Райк свое решение не баллотироваться в Рийгикогу.

На состоявшихся в 2019 году выборах в Рийгикогу Катри Райк набрала 2112 голосов в Ида-Вирумаа и была избрана. Вступив в должность мэра Нарвы в самом начале 2021 года, она в конце предыдущего года покинул парламент, а ее место в Рийгикогу занял нынешний генеральный секретарь Социал-демократической партии Эдуард Одинец.

Ожидается, что первым номером в избирательном списке соцдемов на выборах в Рийгикогу 5 марта станет министр культуры Пирет Хартман.

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