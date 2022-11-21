18 ноября спасатели выехали на улицу Пухангу в Нарве, откуда поступило сообщение о возгорании в частном доме. Пожар начался от поставленного на крыльцо дома ведра с горячей золой, который хозяева дома потушили сами. Спасателей вызвали для проверки.
Горячая зола обусловила два пожара
Горячая зола обусловила два пожара
Утром 19 ноября спасатели выехали на улицу Пикк в поселке Тойла Тойлаской волости. На момент прибытия спасателей сложенная у стены соседнего здания поленница и чердак дома горели открытым пламенем. Под угрозой оказались и соседние здания. Пожар был локализован примерно через полтора часа. Люди не пострадали. Возгорание могло начаться из-за незакрытого ведра с золой, которое накануне вечером поставили рядом с поленницей.
Спасатели напоминают, что очищать топочные камеры от остатков сгоревших дров нужно только после того, как они остынут. Горячую золу нельзя собирать в легковоспламеняющуюся емкость. Горячую золу надо сложить в металлическую емкость и вынести из здания для охлаждения.
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