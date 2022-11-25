ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Райк нужнее в Нарве, чем в Рийгикогу

Да, с одной стороны, Ида-Вирумаа было бы выгодно, если бы в парламенте было больше сильных и выдающихся депутатов, отстаивающих интересы региона. В последних созывах с этим не очень везло. Избранные отсюда депутаты, за редким исключением, чаще всего привлекали внимание скандалами или вообще оставались незамеченными.

В то же время во главе здешних городов и волостей тоже нужны влиятельные и компетентные люди, являющиеся лидерами для местной общины и способные вместе с тем своими выступлениями привлечь в хорошем смысле внимание всей страны и повлиять на лиц, принимающих решения, с помощью веских аргументов. В этой роли Катри Райк в последние годы добилась большего успеха, чем любой другой мэр или волостной старейшина Ида-Вирумаа. От личности главы города, его качеств и харизмы во многом зависит то, сколько внимания и инвестиций получает этот город.