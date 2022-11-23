Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 24 ноября по 1 декабря.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 24.11-01.12 ⟩ Куда пойти в Ида-Вирумаа в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 24 ноября
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht 37", расположенном в атриуме, с 17.00 до 19.00 - вечер украинской культуры.
* В Ийзакуской библиотеке в 17.00 - вечер украинской культуры. Украинская музыка и размышления. Презентация книги Вирве Осила "Noppeid". Возможность купить сборник стихов по цене 20 евро. Поможем украинцам пережить холодную зиму: собираем теплые носки, шапки, шарфы.
Пятница, 25 ноября
* В Ийзакуском народном доме в 16.30 - 4-я годовщина Ийзакуского народного парка: 16.30 - добрые слова и пожелания имениннику; 17.00 - "Sügis meie rahvakalendris" / "Осень в нашем народном календаре", Малль Хийемяэ рассказывает о традициях региона Алутагузе; 18.00 - комната фольклорного танца под руководством Аве Яэгер-Нургамаа и Пилле Нагель.
Суббота, 26 ноября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.00 - XVII фольклорный праздник "Яурам": "Pilliroost vilepillini". Выступает ансамбль "Piccolo" (Пярну). Танцевального импульса придадут коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры и гости из Йыхви. Бесплатно.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт: "День гражданина. Как проведешь ты?".
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 12.00 - лекция Виктора Месилане "Рерих и Эстония". Вход свободный.
* В Йыхвиском концертном доме в 15.00 и 19.00 - оркестр "Lords Of The Sound" с программой ''The music of Hans Zimmer''. Билет - 24-59 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - концерт, посвященный 55-летию Дома культуры. Билет - 4 евро.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 17.00 в рамках XXVIII Международного музыкального фестиваля имени Евгения Мравинского - концерт: Ли Су-Йон (кларнет), Леви-Данель Мягила (виолончель), Аннели Тохвер (рояль). Билет - 7 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - концерт-открытие IV Вирумааского музыкального фестиваля: Ирина Захаренкова (рояль) и Вирго Вельди (саксофон). В программе: Бетховен, Сибелиус, Пьяццолла и др. Бесплатно.
Воскресенье, 27 ноября
* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Госпожа Метелица", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей от трех лет. Длительность - 35 минут. Билет - 5 евро.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 15.00 - первый день адвента: "Süütame küünlad armastuse nimel" / "Ради любви свечи зажги", концерт молодежного вокального ансамбля "Illusio".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - IV Вирумааский музыкальный фестиваль: концерт "Valgust!" / "Света!": Таллиннский хор мальчиков, дирижер Лидия Рахула, концертмейстер Томи Рахула, солист Марион Мельник. В программе: Гендель, Моцарт, Адам, Пярт, Сисаск, Рахула и др. Бесплатно.
Вторник, 29 ноября
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома с 16.00 до 18.30 - конкурс "Virumaa noor muusik 2022" / "Юный музыкант Вирумаа - 2022". Принимают участие музыкальные школы Вирумаа.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - концерт членов жюри конкурса "Virumaa noor muusik 2022" / "Юный музыкант Вирумаа - 2022": Пилле Лилль (сопрано), Сигрид Куульманн (скрипка), Андрес Контус (тромбон) и Ральф Тааль (рояль). В программе: Чайковский, Сен-Санс и др. В концерте выступят и победители конкурса. Бесплатно.
СПОРТ
Четверг, 24 ноября
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 20.00 - чемпионат Ляэне-Вирумаа по баскетболу: "Alutaguse" - "RSK Sportkunda".
* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 19.30 - народная лига по волейболу среди смешанных команд: ВК "Ida-Balti" - "Mustvee".
Пятница, 25 ноября
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 9.30 и 17.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день первый.
* В Йыхвиском спортхолле в 17.30 - XXI открытый чемпионат Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.
* В Йыхви в пабе "Vanameistеr" в 18.30 - соревнования по дартсу.
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - СК "Tünamo".
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - ФК "Bunker Partner" (Таллинн).
Суббота, 26 ноября
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 9.30 и 17.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день второй.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - kadripäev: турнир по русским шашкам.
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 11.00 - соревнования по спортивной аэробике "Kohtla-Järve Open Cup"; день первый.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Grizzlyz".
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - ХК "Panter" (Таллинн).
* В спортхолле Майдлаской основной школы в 17.00 - чемпионат Ляэне-Вирумаа по баскетболу, первая лига: "Lüganuse" - "Simuna SK".
Воскресенье, 27 ноября
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 9.30 и 16.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день третий.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап Кубка Вока по петанку.
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 11.00 - соревнования по спортивной аэробике "Kohtla-Järve Open Cup"; день второй.
* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - ФК "Cosmos II" (Таллинн).
РАЗНОЕ
Пятница, 25 ноября
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 11.00 - "Villainglid", мастерская Тийны Кивил. С собой взять 5 евро на материалы.
* В Кивиылиской 1-й средней школе с 12.00 до 15.00 - творческий фестиваль "Kas ja kuidas edasi".
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 13.15 - лаборатория инспираций: истории с Юку-Калле Райдом и конкурс эскизов футболок учеников Тойлаской гимназии. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Суббота, 26 ноября
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале с 10.00 - фестиваль душевного здоровья.
Воскресенье, 27 ноября
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале с 11.00 - фестиваль душевного здоровья.
* В городских частях Кохтла-Ярве - зажжение первой свечи адвента: 12.30 - на площади в Ахтме, 14.00 - на площади "Вирула" в Ярвеской части, 15.00 - вечер клуба пожилых "Kuldne Iga" в клубе "Ору".
* В атриуме Синимяэской школы в 13.00 - зажжение первой свечи адвента. Праздничный концерт.
* У Кохтла-Ныммеского народного дома в 15.00 - празднование первого дня адвента.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 16.00 - зажжение первой свечи адвента. Танцы, игры.
* Во дворе мызы Мяэтагузе в 16.00 - начало рождественского месяца и рождественская ярмарка Мяэтагузеской основной школы. Выступают Мяэтагузеский духовой оркестр, Кийклаский кружок пения, юные танцоры Куртнаского молодежного центра, группа народного танца "Kiigelind". Зажжение рождественского огня.
* У Силламяэского центра культуры в 16.00 - зажжение первой свечи адвента и огней на рождественской ели.
* На Йыхвиской музыкальной площадке в 17.00 - зажжение первой свечи адвента. Выступают женская группа "Gevi II", женская группа "Таммику", танцоры Йыхвиского центра культуры и интересов.
* В Кивиыли у городской елки в 17.00 - зажжение первой свечи адвента.
* У Вокаского народного дома в 17.00 - празднование первого дня адвента.
Понедельник, 28 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - викторина "#kultuuriviks". Команды до трех человек. Кофейный стол, призы, подборка бесплатных книг для всех участников. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Среда, 30 ноября
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - встреча силламяэского клуба общения Нарвского дома эстонского языка.
Четверг, 1 декабря
* На Васкнарвском кордоне в 10.00 - день культурного наследия Алутагузеского национального парка; тема: водные пути и наследие Васкнарвы. Необходима предварительная регистрация. Дополнительная информация: Аве Паулус, тел. 5332 7893, ave.paulus@keskkonnaamet.ee.
Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.