МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 24.11-01.12 ⟩ Куда пойти в Ида-Вирумаа в будни и на выходных

Пятница, 25 ноября

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 9.30 и 17.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день первый.

* В Йыхвиском спортхолле в 17.30 - XXI открытый чемпионат Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.

* В Йыхви в пабе "Vanameistеr" в 18.30 - соревнования по дартсу.

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - СК "Tünamo".

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - ФК "Bunker Partner" (Таллинн).

Суббота, 26 ноября

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 9.30 и 17.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день второй.

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - kadripäev: турнир по русским шашкам.

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 11.00 - соревнования по спортивной аэробике "Kohtla-Järve Open Cup"; день первый.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Grizzlyz".

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - ХК "Panter" (Таллинн).

* В спортхолле Майдлаской основной школы в 17.00 - чемпионат Ляэне-Вирумаа по баскетболу, первая лига: "Lüganuse" - "Simuna SK".

Воскресенье, 27 ноября

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 9.30 и 16.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день третий.

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап Кубка Вока по петанку.