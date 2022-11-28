Эстонский центр международного сотрудничества в области развития и производитель модульных зданий Harmet подписали 25 ноября договор на строительство детского сада и запустили часы, показывающие, сколько времени осталось до окончания строительства, пишет rus.err.ee.
Весной в украинском городе Овруч появится построенный в Эстонии детский сад
Весной в украинском городе Овруч появится построенный в Эстонии детский сад
Согласно договору, в рамках первого этапа будут созданы помещения для четырех групп, то есть 80 детей. На втором этапе детсад расширят еще на четыре группы, то есть в общей сложности детсад будет вмещать 160 детей.
Из 30 модулей соберут здание. Это модули различного назначения: помещения для групп, технические части.
С целью снижения риска большую часть подготовительных работ проведут за пределами Украины, а объем работ, выполняемых на месте, будет минимальным.
Под детским садом будет создано бомбоубежище.
В Овруче почти полностью уничтожены 450 квартир, 178 домов и более 30 объектов критически важной инфраструктуры, включая школы, детские сады и спортзалы.