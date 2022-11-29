СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Потасовки в Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарве и Силламяэ

В тот же день поступило сообщение, что на улице А. Даумана в Нарве 65-летняя женщина напала на 32-летнюю женщину, которая в результате получила повреждения.

26 ноября в полицию сообщили, что на бульваре Виру в Силламяэ 19-летняя женщина толкала и била 25-летнего мужчину.

27 ноября в полицию передали сообщение о том, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 38-летняя женщина ударила 46-летнего мужчину. Полицейские задержали женщину.

Угрожавшего ножом доставили в полицию

25 ноября полиция получила вызов на улицу В. Чкалова в Силламяэ, где нетрезвый 31-летний мужчина угрожал ножом своей сожительнице. Полицейские задержали мужчину.

В Нарве напали на мужчину

26 ноября в полицию сообщили, что на улице Креэнхольми в Нарве напали на 41-летнего мужчину и отобрали у него личные вещи. Медики скорой помощи доставили мужчину в больницу для проверки здоровья.

Женщина попалась на краже алкоголя

27 ноября полиция получила сообщение, что в расположенном на Нарвском шоссе в Йыхви магазине 39-летняя женщина пыталась украсть бутылку алкоголя. Охранник задержал женщину и передал полиции. Товар вернули в магазин.

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