Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 1 по 8 декабря.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 01.12-08.12 ⟩ Куда пойти в Ида-Вирумаа в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Пятница, 2 декабря
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Narva - linn, mille me kaotasime" / "Нарва - город, который мы потеряли", спектакль Юлии Ауг (на эстонском языке, с синхронным переводом на русский язык). Билет - 15-21 евро.
Суббота, 3 декабря
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Происшествие в стране гномов", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 10 евро.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 13.00 - "Поэзия как самоанализ и работа с памятью", семинар Александра Мартынова. Ждем всех заинтересованных.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 14.00 - юбилейный концерт хора "Сударушка". Билет - 4 евро.
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 16.00 - "Aktuaalne kunst" / "Актуальное искусство", лекция искусствоведа Елены Ховарт (Сохранновой).
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Narva - linn, mille me kaotasime" / "Нарва - город, который мы потеряли", спектакль Юлии Ауг (на эстонском языке, с синхронным переводом на русский язык). Билет - 15-21 евро.
Воскресенье, 4 декабря
* В Кивиылиском народном доме в 13.00 - концерт второго воскресенья адвента: ансамбль народного дома "Jass".
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 18a) в 15.00 - концерт второго воскресенья адвента: "Jõulutuju" / "Дух Рождества". Выступает женский хор "Лада" Кохтла-Ярвеского центра культуры. Бесплатно.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - концерт "Любимые мелодии". Выступают Томас Ладига (бас; Литва), Рута Блашките (рояль; Литва), Елена Коломийцева (сопрано; Эстония). Билет - 10 евро.
* В Ийзакуском народном доме в 18.00 - концерт Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF): Атлан Карп (баритон), Вирго Вельди (саксофон), Кай Ратассепп (рояль). В программе: Бах, Гендель, Сибелиус, Демерссман и др. Билет - 4-5 евро.
Понедельник, 5 декабря
* В Ийзакуском народном доме в 11.00 - "Pöialpoiss Nils Karlsson", спектакль театра "Miksteater". В ролях Кристо Тоотс и Март Тооме. Билет - 7 евро.
Вторник, 6 декабря
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки Юрия Хорева "Talv linnas" / "Зима в городе". Выставка открыта до 28 декабря.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Anne Paluver ikka veel 27!" / "Анне Палувер все еще 27!". Билет - 19-21 евро.
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 19.00 - рождественский концерт. Выступают ученики Кохтла-Ныммеской школы, юные певцы и хор взрослых школы пения Якко Мальтиса, Лизанн Сёэт.
Среда, 7 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.30 - предрождественский концерт. Выступают ученики и учителя Ахтмеской школы искусств. Бесплатно.
Четверг, 8 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт Венского филармонического "Штраус-Оркестра". Билет - 34-55 евро.
СПОРТ
Пятница, 2 декабря
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - БК "Viimsi III".
Суббота, 3 декабря
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.
* В Вокаском Доме спорта в 10.00 - этап Кубка Тойлаской волости, настольный теннис.
* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - юношеское рождественское пятиборье по легкой атлетике.
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 11.00 - финал Эстонской молодежной серии по плаванию.
* В Нарвском спортцентре в 14.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Ravens Futsal" (Тарту).
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).
* В Нарвском спортцентре в 16.30 - женская народная лига по футзалу: "Narva United" - "KadRak United".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Cosmos" (Таллинн).
Воскресенье, 4 декабря
* В Йыхвиском спортхолле в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по волейболу среди мужчин.
* В спортхолле Майдлаской основной школы в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - БК "HITO"/БК "Karjamaa".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "NPM Silmet II" (Силламяэ).
Среда, 7 декабря
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 19.00 - Кубок Эстонии по футзалу: "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Raidus" (Арукюла).
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - Кубок Эстонии по футзалу: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Otepää".
Четверг, 8 декабря
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - Кубок Эстонии по футзалу: "Narva United FC II" - ФК "Cosmos II" (Таллинн).
РАЗНОЕ
Четверг, 1 декабря
* На Васкнарвском кордоне в 10.00 - день культурного наследия Алутагузеского национального парка; тема: водные пути и наследие Васкнарвы. Необходима предварительная регистрация. Дополнительная информация: Аве Паулус, тел. 5332 7893, ave.paulus@keskkonnaamet.ee.
Пятница, 2 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: читаем зимнюю книгу.
Суббота, 3 декабря
* В здании Кохтла-Ярвеского центра культуры с 11.00 до 15.00 - рождественская ярмарка. Поделки и рождественские товары, мастер-классы, развлекательная программа и др. Вход бесплатный.
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - большой рождественский день рукоделия с учительницей Кайей. Открытки, украшения.
Воскресенье, 4 декабря
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - "Piparkoogimaania", мастерская по приготовлению пипаркооков. Необходимо предварительно зарегистрироваться по тел. 332 7730.
* В саду Куртнаского молодежного центра с 14.00 до 16.00 - второе воскресенье в преддверии Рождества в поселке Куртна. Ярмарка, представления, шествие с фонариками.
Вторник, 6 декабря
* В литературном клубе Нарвского колледжа Тартуского университета в 13.45 - в гостях семейный психотерапевт Аэт Лассь. Мероприятие бесплатное.
Среда, 7 декабря
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - встреча силламяэского клуба общения Нарвского дома эстонского языка.
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