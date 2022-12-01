МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 01.12-08.12 ⟩ Куда пойти в Ида-Вирумаа в будни и на выходных

* В Нарвском спортцентре в 14.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Ravens Futsal" (Тарту).

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).

* В Нарвском спортцентре в 16.30 - женская народная лига по футзалу: "Narva United" - "KadRak United".

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Cosmos" (Таллинн).

Воскресенье, 4 декабря

* В Йыхвиском спортхолле в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по волейболу среди мужчин.

* В спортхолле Майдлаской основной школы в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - БК "HITO"/БК "Karjamaa".

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "NPM Silmet II" (Силламяэ).

Среда, 7 декабря

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 19.00 - Кубок Эстонии по футзалу: "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Raidus" (Арукюла).

* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - Кубок Эстонии по футзалу: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Otepää".

Четверг, 8 декабря

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - Кубок Эстонии по футзалу: "Narva United FC II" - ФК "Cosmos II" (Таллинн).

РАЗНОЕ

Четверг, 1 декабря

* На Васкнарвском кордоне в 10.00 - день культурного наследия Алутагузеского национального парка; тема: водные пути и наследие Васкнарвы. Необходима предварительная регистрация. Дополнительная информация: Аве Паулус, тел. 5332 7893, ave.paulus@keskkonnaamet.ee.