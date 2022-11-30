Ида-Вирумаа лишилась одного мандата в Рийгикогу

Основанием для распределения мандатов является число избирателей в округе по состоянию на 1 ноября. "Мандаты распределены, а это означает, что уже завтра можно начать представление кандидатов на выборы в Рийгикогу", – сказал председатель Республиканской избирательной комиссии Оливер Каск.