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Стрелявший в Йыхви из стартового пистолета в направлении собаки избежал уголовного наказания

Эрик Калда
, журналист
Стрелявший в Йыхви из стартового пистолета в направлении собаки избежал уголовного наказания
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Стартовый пистолет. Фото иллюстративное.
Стартовый пистолет. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Вируский уездный суд прекратил уголовное производство в отношении мужчины, который нынешней весной стрелял на йыхвиском променаде из стартового пистолета и тем самым потревожил людей.

Полиция получила 13 мая в 19.15 сообщение о том, что на улице Парги находятся трое мужчин, один из которых стреляет из похожего на оружие предмета в направлении собаки и в воздух.

Полиция большими силами отреагировала на вызов повышенной приоритетности, и в 19.20 эти мужчины лежали лицом вниз со скованными наручниками руками за спиной вблизи пешеходного туннеля на променаде в центре города.

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