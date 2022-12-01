Вируский уездный суд прекратил уголовное производство в отношении мужчины, который нынешней весной стрелял на йыхвиском променаде из стартового пистолета и тем самым потревожил людей.
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Стрелявший в Йыхви из стартового пистолета в направлении собаки избежал уголовного наказания
Стрелявший в Йыхви из стартового пистолета в направлении собаки избежал уголовного наказания
Полиция получила 13 мая в 19.15 сообщение о том, что на улице Парги находятся трое мужчин, один из которых стреляет из похожего на оружие предмета в направлении собаки и в воздух.
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