Неблагоприятная регулятивная среда для VKG в сфере ископаемого топлива создает большие проблемы с финансированием деятельности из-за невозможности получать банковские кредиты и вынуждает концерн изменить свою структуру, выделив сланцевый бизнес в отдельное предприятие, пишет rus.err.ee.
VKG придется реструктурировать бизнес из-за невозможности кредитовать сланцевое производство
"Это одна из тех проблем, которые сопровождают Viru Keemia Grupp в нынешней регулятивной среде, т.е. вопрос финансирования. Мы - промышленное предприятие, основным направлением деятельности которого все-таки является производство продукции из ископаемого сырья", - сказал Асманн в среду в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.
Он подтвердил, что банки больше не дают денег на ископаемое топливо, что вынуждает VKG реструктурировать свой бизнес.
"Это в принципе исключено. Мало того, что мы не можем финансировать производство сланцевого масла, мы еще должны себя реструктурировать и отделить сланцевые активы от других активов, потому что если бы мы захотели взять кредит даже на климатически нейтральный бизнес, сегодня мы бы не смогли получить и его", - пояснил Асманн.
"Иными словами, мы делаем две вещи: реструктурируем предприятие, чтобы мы могли заниматься климатически нейтральными проектами, в том числе биопродуктами, и занимаемся тем, как обеспечить финансирование для сланцевого масла. Нам нужны инвестиции в размере 25-30 млн евро в год, так сказать, "на поддержание штанов", а если будет капитальный ремонт, то это будет стоить десятки миллионов", - добавил он.
Один из шагов, которые предпринимает VKG - создание представительства в мировых финансовых центрах.
"Что мы делаем сегодня? Нам не остается ничего другого. Например, мы открываем представительство в Швейцарии, чтобы быть ближе к финансовым рынкам, представить себя иностранным инвесторам, потому что какого-то другого варианта у нас просто нет", - сообщил Асманн, добавив, что кредитная ситуация для эстонских компаний и государства в целом ухудшилась.
"Ведь малоизвестен тот факт, что [госкомпании] Eesti Energia уже дважды не удалось рефинансировать свои 500-миллионные облигации. Эстонское государство берет кредит под четыре процента", - сказал глава VKG.
"До зеленого перехода еще целых 30 лет, надо нам вести свой бизнес. И, если честно, очень странная ситуация - у нас персонал в Эстонии, у нас активы в Эстонии, мы платим налоги в Эстонии, а при этом нам приходится заниматься какими-то юридическими делами, чтобы открыть какое-то представительство в юрисдикции, понятной некоему третьему финансовому учреждению. Но я также в общем-то понимаю, что если бы кто-то сегодня предложить инвестировать в свой завод на берегу Днепра, то подумаешь о том, что там идет война, но они сказали бы, не волнуйтесь, это на украинской стороне. На самом деле, если смотреть издалека, то мы ведь в 50 километрах от границы с Россией, это непростая ситуация", - добавил Асманн.