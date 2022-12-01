VKG придется реструктурировать бизнес из-за невозможности кредитовать сланцевое производство

"До зеленого перехода еще целых 30 лет, надо нам вести свой бизнес. И, если честно, очень странная ситуация - у нас персонал в Эстонии, у нас активы в Эстонии, мы платим налоги в Эстонии, а при этом нам приходится заниматься какими-то юридическими делами, чтобы открыть какое-то представительство в юрисдикции, понятной некоему третьему финансовому учреждению. Но я также в общем-то понимаю, что если бы кто-то сегодня предложить инвестировать в свой завод на берегу Днепра, то подумаешь о том, что там идет война, но они сказали бы, не волнуйтесь, это на украинской стороне. На самом деле, если смотреть издалека, то мы ведь в 50 километрах от границы с Россией, это непростая ситуация", - добавил Асманн.