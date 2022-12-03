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ОПРОС ⟩ Что вы думаете о новой власти в Кохтла-Ярве?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
Что вы думаете о новой власти в Кохтла-Ярве?
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Comments
Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Светлана СЕРОВА, руководитель кружка:

- Слышала, конечно, что выбраны новые руководители, но пока ничего о них не знаю. Предыдущими так много сделано: в городе все функционирует, жизнь кипит, происходят обновления - стоило ли все менять в такой спешке?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Николай КУЦЕНКО, пенсионер:

- В Кохтла-Ярве живут мои дети и внуки, я к ним приезжаю в гости, поэтому ситуацию с переворотами во власти знаю только по разговорам. Но скажу, что город хороший, довольно ухоженный. Только фасады стоит покрасить, даже центральная улица глаз не радует. Поэтому пожелание новым руководителям - уделите больше внимания эстетике.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Юлия СОРОКИНА, пенсионерка:

- Нового председателя горсобрания Хендрика Агура, директора гимназии, знаю по рассказам племянницы, ее определение - "прикольный дядька". Ребята говорят, что сначала в школе было интересно, теперь скучно и стандартно. Справится ли он с новой должностью? Не знаю, один в поле не воин, нужен коллектив. Нового мэра не знаю и ничего о ней не слышала. Власть меняется, как погода, - откуда-то кто-то выскакивает. Одни не понравились - заменили, потом другие не сошлись... Простому человеку не разобраться в этой каше.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Виктор ВАРУЩЕНКОВ, пенсионер:

- Поработают - узнаем. Менять нужно было, заелись. Сын говорил, что новая мэр - неплохая как человек, они в школе пересекались. Справится ли - время покажет.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Елена ЕГОРОВА, неработающая:

- Власти так часто меняются, что не уследить. Хочу понять, но не успеваю. Недавно Йыхви будоражило, теперь Кохтла-Ярве с газет не сходит... Где у нас умные люди? Если завели уголовное дело - уходите, не надо ждать решения суда. Ничего не изменится. Но мы сами эту власть выбирали, значит, заслуживаем то, что имеем. Нужно больше думать не о том, кто кресло займет, а о людях - нам не прожить с такими ценами.

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