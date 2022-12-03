30 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на Нарвском шоссе в Йыхви 51-летний мужчина пострадал в результате побоев, нанесенных хулиганами, личность которых пока не установлена.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Йыхви напали на двоих мужчин
Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.
1 декабря сообщили, что в городе Йыхви 29-летний мужчина в ходе конфликта ударил 35-летнего мужчину, который пострадал. Полицейские задержали драчуна.
Мошенники взяли кредит на имя женщины
1 декабря в полицию поступило сообщение о том, что 46-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка "Coop" и утверждал, что на ее имя было взято несколько кредитов за границей. Чтобы проверить, взяла ли кредит сама женщина, звонивший попросил ее несколько раз ввести PIN-коды Smart-ID на компьютере. Позже выяснилось, что на имя женщины в Эстонии было взято как минимум три кредита и суммы были переведены на третий счет. Ущерб - 4900 евро.
Угрожал сотруднице магазина в Кохтла-Ярве
30 ноября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожал кассиру в магазине на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве.
Алковор был пойман
1 декабря в полицию поступило сообщение о том, что из магазина на улице Креэнхольми в Нарве 50-летний мужчина украл несколько бутылок спиртного. Охранник задержал мужчину и передал его полиции.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.