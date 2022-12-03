СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Йыхви напали на двоих мужчин

Мошенники взяли кредит на имя женщины

1 декабря в полицию поступило сообщение о том, что 46-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка "Coop" и утверждал, что на ее имя было взято несколько кредитов за границей. Чтобы проверить, взяла ли кредит сама женщина, звонивший попросил ее несколько раз ввести PIN-коды Smart-ID на компьютере. Позже выяснилось, что на имя женщины в Эстонии было взято как минимум три кредита и суммы были переведены на третий счет. Ущерб - 4900 евро.