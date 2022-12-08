В понедельник финансовый руководитель Кохтла-Ярвеского горуправления Элина Виск представила членам горсобрания довольно безутешную картину финансового положения города.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Кто виноват? Как всегда, другие
В нынешнем бюджете содержалось воздуха на 1,3 миллиона евро, в бюджетной стратегии - на два с лишним миллиона, а первоначальный проект бюджета следующего года содержит минус в объеме 13 миллионов евро. Займовая нагрузка города так велика, что для возвращения прежних займов придется брать новые в ситуации, когда интрессы дорожают в разы. Расходы придется урезать, от большой части желаемых инвестиций - отказаться. В довершение всего используемая в горуправлении бухгалтерская система тоже не позволяет получать адекватный обзор городских доходов и расходов. Производство по связанным с бюджетом проектам стопорилось.
Депутаты слушали с мрачным видом. В то же время эта информация не должна быть для них какой-то неожиданностью. Ведь большая часть членов горсобрания уже много лет сами находились у власти и принимали бюджеты, а также поднимали руки, голосуя за очередное ходатайство о займе. Большинство из них являются также членами нынешней неофициальной [непонятно, почему они не хотят признать это] властной коалиции, каковыми являлись и до того, как разгорелся коррупционный скандал.
Как подозреваемые в коррупционных преступлениях депутаты не находят, что делали что-то неправильное, так и находящиеся у власти депутаты не признают своей вины в доведении города до грани финансового краха. Говорят, скорее, о заговоре, неопределенно обвиняют кого-то, членов оппозиции, медиа и кого угодно, но только не себя. При таком отношении мало надежды на то, что что-то может измениться.