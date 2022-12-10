ОПРОС ⟩ Придется ли сокращать семейный бюджет на зимние праздники?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Евгений КАМЕНЕВ, пенсионер: - Конечно придется, все подорожало. На чем станем экономить, сказать пока затрудняюсь, в первую очередь на спиртном, наверное. Внукам купить подарки - долг деда, здесь вряд ли снизишь расходы. Праздничный стол, возможно, будет скромнее - цены на продукты выросли, а доходы нет.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Инесса ЕРМАК, массажист: - Ненавижу слово "экономия" - если что-то надо, все равно истратишь деньги. Так как я одинокая женщина и у меня много детей, приходится всегда рассчитывать траты, не только перед праздниками. Не жадничаю, но стараюсь делать покупки по мере возможностей и своей жизненной ситуации. Стараюсь, чтобы еда была на столе, элементарные блюда, но из свежих продуктов.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Татьяна ПОЛЯКОВА, безработная: - Буду экономить на всем, потому что сейчас испытываем финансовые трудности. Недавно переехали в Йыхви, с 70-летней бабушкой и ребенком десяти лет. Работу еще не нашла. Но новогодний и рождественский стол накроем, пусть и скромно. Главное, чтобы еда была вкусная и полезная. Шампанское не надо - алкоголь не употребляем. Подарок под елочку в этом году только ребенку, мы, взрослые, обойдемся.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Максим НОВИКОВ, строитель: - Готовимся к праздникам как всегда, подарки еще не покупали, но будем. Стол накрывать тоже. Бюджет не прикидывали, думаю, как обычно. Но при походе в магазин всегда обращаем внимание на цены - чтобы было по карману, неважно, праздники впереди или будни.