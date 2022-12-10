ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Не совсем плохие новости

Сегодня мы рассматриваем то, как война в Украине нанесла удар по планам новых предприятий прийти в наш уезд. То, что десятки инвесторов исчезли из-за войны и кризисов, логично. Для экономики уезда это тяжелый удар, но никто из нас не может изменить эту ситуацию. Потому-то и надо хотя бы на время забыть о России и обратить взоры туда, где можно найти новых инвесторов.

Один из руководителей наших промышленных парков Теэт Куусмик констатирует в сегодняшней газете, что после 24 февраля дела ухудшились, но не безнадежно.

В последние годы каждый раз, когда речь заходит о будущем Ида-Вирумаа и сланцевой промышленности, правительство любит упоминать о 354 миллионах евро фонда справедливого перехода, которые призваны спасти развитие уезда.

Скептики говорят, что это пустяковые деньги по сравнению с ценностью, которую сланцевая промышленность в настоящее время обеспечивает нашей экономике и государству.

Однако, как утверждается, это все же серьезный стимул для инвесторов, когда они начинают решать, где организовать производство. Интересующихся, кажется, уже больше дюжины.

Следует также учитывать, что ни один кризис не бывает полностью плохим. Коронакризис вызвал трудности с производством и поставками по всему миру, резко увеличил транспортные расходы, поэтому все больше предприятий старого мира рассматривают возможность создания своего производства в Европе или возвращения его обратно. Это хорошая новость для нас.