Конкурс на обслуживание сетей уличного освещения провалился

На объявленный в прошлом месяце конкурс поступило единственное предложение от АО "Elektro-Sistem", которое, по словам вице-мэра Кохтла-Ярве по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, почти в два раза превышало ожидаемую стоимость договора.

- Фирма запросила более 400 тысяч евро, что непосильно городскому бюджету, - комментирует он. - Поэтому предложение отклонили, пересмотрим объемы заказа, придется что-то сократить или изменить, чтобы выйти на подходящую госбюджету сумму. На оспаривание результатов конкурса дается десять дней, по истечении этого срока будет объявлен новый конкурс.

Бородин добавил, что написал письмо "Elektro-Sistem", которое в этом году обслуживает сети уличного освещения, с предложением по продлению существующего договора и в новом году, пока не состоится новый конкурс. Если согласятся, то продолжат работу по условиям нынешнего договора, если нет, возможно, получится разрыв около двух-трех недель, потому что это международный конкурс госпоставки, который длится дольше.