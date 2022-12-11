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Конкурс на обслуживание сетей уличного освещения провалился

Ирина Кивисельг
Конкурс на обслуживание сетей уличного освещения провалился
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На объявленный в прошлом месяце конкурс поступило единственное предложение от АО "Elektro-Sistem
На объявленный в прошлом месяце конкурс поступило единственное предложение от АО "Elektro-Sistem Фото: Пеэтер Лиллевяли

На заседании Кохтла-Ярвеского горуправления во вторник единогласно решили отклонить единственное предложение, поступившее на конкурс госзакупки "Обслуживание сетей уличного освещения города Кохтла-Ярве в период с 1 января по 31 декабря 2023 года", так как оно значительно превышало ожидаемую стоимость.

На объявленный в прошлом месяце конкурс поступило единственное предложение от АО "Elektro-Sistem", которое, по словам вице-мэра Кохтла-Ярве по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, почти в два раза превышало ожидаемую стоимость договора.

- Фирма запросила более 400 тысяч евро, что непосильно городскому бюджету, - комментирует он. - Поэтому предложение отклонили, пересмотрим объемы заказа, придется что-то сократить или изменить, чтобы выйти на подходящую госбюджету сумму. На оспаривание результатов конкурса дается десять дней, по истечении этого срока будет объявлен новый конкурс.

Бородин добавил, что написал письмо "Elektro-Sistem", которое в этом году обслуживает сети уличного освещения, с предложением по продлению существующего договора и в новом году, пока не состоится новый конкурс. Если согласятся, то продолжат работу по условиям нынешнего договора, если нет, возможно, получится разрыв около двух-трех недель, потому что это международный конкурс госпоставки, который длится дольше.

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