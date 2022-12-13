ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Баллотирующиеся в Рийгикогу могли бы заключить ида-вируское соглашение

Поскольку голос Ида-Вирумаа количественно уменьшится, то, исходя из интересов уезда, он должен стать качественно сильнее. В Рийгикогу последних созывов общий голос избранных здесь депутатов не был ни сильным, ни гармоничным. Да, в Рийгикогу в основном занимаются общегосударственными вопросами и отстаивают интересы своей партии. Но в то же время избранные здешними людьми депутаты должны проявлять также в хорошем смысле местный патриотизм, потому что именно они должны быть самыми главными заступниками региона на государственном уровне.

Вот почему первые номера всех политических партий в этом регионе могли бы заключить, например, соглашение по Ида-Вирумаа, в котором они могли бы как можно конкретнее указать семь, девять или одиннадцать наиболее важных вещей, связанных с Ида-Вирумаа, которые они вместе обещают отстаивать в Рийгикогу. Это позволило бы поддерживать актуальность важных вопросов, связанных с Ида-Вирумаа, во всех партиях, независимо от того, состоят ли они на данный момент в коалиции или в оппозиции, а также сильнее подчеркивало бы связь депутатов с этим регионом, жители которого проголосовали за них.