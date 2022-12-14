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Академия МВД приглашает своих абитуриентов на курсы эстонского языка

Северное побережье
Академия МВД приглашает своих абитуриентов на курсы эстонского языка
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Здание Академии МВД в Нарве.
Здание Академии МВД в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Академия внутренней безопасности Эстонии приглашает абитуриентов, для которых эстонский язык не является родным, на курсы для подготовки к сдаче языкового теста.

"При поступлении в Академию внутренней безопасности каждому абитуриенту, для которого эстонский не является родным языком, необходимо сдать вступительный тест по эстонскому языку. Языковой центр академии предлагает всем кандидатам, поступающим в академию, для успешной сдачи теста пройти подготовительные курсы в Ида-Вирумаа. В нашем учебном заведении может учиться любой эстонский гражданин вне зависимости от его родного языка, и мы хотим создать наилучшие условия для его успешного дальнейшего обучения в академии", - пояснила проректор по учебной работе Ингрид Ветка.

Курсы начнутся 25 января как в формате контактного обучения в Нарве, так и в режиме онлайн-обучения на платформе "Zoom" для кандидатов, проживающих за пределами Нарвы. Занятия продлятся в общей сложности 50 академических часов и будут бесплатными для всех участников.

По окончании курса у кандидата будет возможность сдать вступительный тест по эстонскому языку, и в случае положительного результата ему не нужно будет проходить повторное тестирование в академии.

Регистрация открыта до 15 января.

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно на веб-сайте Академии МВД ЗДЕСЬ.

Академия внутренней безопасности Эстонии готовит спасателей и диспетчеров спасательных служб, служащих полиции и погранохраны, тюремных служащих, налоговых и таможенных инспекторов, специалистов высокого уровня в области внутренней безопасности по программам профессионального, высшего и магистерского образования.

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