Академия МВД приглашает своих абитуриентов на курсы эстонского языка

"При поступлении в Академию внутренней безопасности каждому абитуриенту, для которого эстонский не является родным языком, необходимо сдать вступительный тест по эстонскому языку. Языковой центр академии предлагает всем кандидатам, поступающим в академию, для успешной сдачи теста пройти подготовительные курсы в Ида-Вирумаа. В нашем учебном заведении может учиться любой эстонский гражданин вне зависимости от его родного языка, и мы хотим создать наилучшие условия для его успешного дальнейшего обучения в академии", - пояснила проректор по учебной работе Ингрид Ветка.

Курсы начнутся 25 января как в формате контактного обучения в Нарве, так и в режиме онлайн-обучения на платформе "Zoom" для кандидатов, проживающих за пределами Нарвы. Занятия продлятся в общей сложности 50 академических часов и будут бесплатными для всех участников.

По окончании курса у кандидата будет возможность сдать вступительный тест по эстонскому языку, и в случае положительного результата ему не нужно будет проходить повторное тестирование в академии.

Регистрация открыта до 15 января.

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно на веб-сайте Академии МВД ЗДЕСЬ.