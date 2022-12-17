ОПРОС ⟩ Какие трудности, связанные с переходом образования на государственный язык, вы видите?
Какие трудности, связанные с переходом образования на государственный язык, вы видите?
Алиса ЛИНТЕР, член попечительского совета Таммикуской основной школы:
- Знание языка повысит конкурентоспособность - это бесспорно. Переход нужен, но есть ли ресурс учителей? Люди, владеющие эстонским языком, но некомпетентные в педагогике, - не вариант, сужу по своему опыту: приходилось заменять учителя, это крайне сложно! Жаль, что потеряют работу многие из тех, кто умеет и любит учить. Дети будут страдать - об этом многие родители переживали, когда мы встречались осенью. Мало уметь говорить, надо уметь учить.
Елена КРИВОДОНОВА, мама двоих школьников:
- Я за переход, но надо понимать, что трудностей не избежать. По опыту своей семьи могу сказать, что детям, которые должны учиться на неродном языке, тем более не с первых лет, крайне необходима поддержка. Чтобы классы были небольшие и хотя бы один помощник учителя, который помогал бы справляться с домашними заданиями. Не все родители могут помочь сами или оплатить репетиторов.
Валентина ЛАУСМА, директор Кохтла-Ярвеской гимназии для взрослых:
- В школе около 140 учеников. Почти все учителя имеют категорию С1, здесь проблемы не вижу. Но будут проблемы с учениками - из русскоязычных школ приходят с разным уровнем знания эстонского, у всех разные сроки окончания... В среду будет педсовет, на котором обсудим разные аспекты программы развития, рассмотрим и пути реализации перехода. Мое личное мнение - нельзя стричь всех под одну гребенку.
Аннели РАНТС, заведующая отделом образования и культуры Силламяэского горуправления:
- Готовится план, как мы будем осуществлять переход, пока ясно одно: начнем уже с 1 сентября 2023 года, когда можно будет учиться в первых классах по методике языкового погружения и/или 40-60 процентов на эстонском языке. В других классах начальной школы (2-9-е классы) рекомендуется увеличить объем предметов, преподаваемых на эстонском языке. С 1 сентября 2024 года переход осуществляется уже в соответствии с государственным планом. Конечно, есть вопросы, которые волнуют нас точно так же, как и в других школах региона. Вместе со школами ищем решения и возможности.