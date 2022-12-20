Вечером 18 декабря поступило сообщение о возгорании автомобиля на гоночной трассе в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.
СПАСАТЕЛИ ⟩ На картинг-трассе загорелся автомобиль
18 декабря 2022 г.
На картинг-трассе загорелся автомобиль
Спасатели потушили застрявший в снегу автомобиль.
Утечка газа в жилом доме
Днем 18 декабря поступило сообщение о сработавшем датчике угарного газа в многоквартирном доме на улице Олеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.
Спасатели обнаружили утечку газа в двух квартирах дома, перекрыли подачу газа и запретили им пользоваться до проверки газовиком. Квартиры проветрили и опасности больше не было.
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