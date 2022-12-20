СПАСАТЕЛИ ⟩ На картинг-трассе загорелся автомобиль

Утечка газа в жилом доме

Днем 18 декабря поступило сообщение о сработавшем датчике угарного газа в многоквартирном доме на улице Олеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.

Спасатели обнаружили утечку газа в двух квартирах дома, перекрыли подачу газа и запретили им пользоваться до проверки газовиком. Квартиры проветрили и опасности больше не было.