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СПАСАТЕЛИ ⟩ На картинг-трассе загорелся автомобиль

18 декабря 2022 г.
Северное побережье
На картинг-трассе загорелся автомобиль
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Вечером 18 декабря поступило сообщение о возгорании автомобиля на гоночной трассе в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.

Спасатели потушили застрявший в снегу автомобиль. 

Утечка газа в жилом доме

Днем 18 декабря поступило сообщение о сработавшем датчике угарного газа в многоквартирном доме на улице Олеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.

Спасатели обнаружили утечку газа в двух квартирах дома, перекрыли подачу газа и запретили им пользоваться до проверки газовиком. Квартиры проветрили и опасности больше не было.

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