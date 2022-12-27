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Из трубы летели искры, спасатели разбудили жильцов дома

Эрик Калда
Из трубы летели искры, спасатели разбудили жильцов дома
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Трубу и дымоходы надо чистить ежегодно перед началом отопительного сезона.
Трубу и дымоходы надо чистить ежегодно перед началом отопительного сезона. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В полночь 26 декабря спасателям пришлось выехать на улицу Лооде, где были замечены искры, летевшие из трубы.

Спасатели, постучав в окно, разбудили жильцов дома. Домовладелец сам с помощью двух огнетушителей потушил загоревшуюся сажу.

Спасатели напоминают людям, что трубу и дымоходы надо чистить ежегодно перед началом отопительного сезона, ведь каждый год пара сотен пожаров начинаются из-за загоревшейся в дымоходе сажи.

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