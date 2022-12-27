Из трубы летели искры, спасатели разбудили жильцов дома

Спасатели, постучав в окно, разбудили жильцов дома. Домовладелец сам с помощью двух огнетушителей потушил загоревшуюся сажу.

Спасатели напоминают людям, что трубу и дымоходы надо чистить ежегодно перед началом отопительного сезона, ведь каждый год пара сотен пожаров начинаются из-за загоревшейся в дымоходе сажи.