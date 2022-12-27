В полночь 26 декабря спасателям пришлось выехать на улицу Лооде, где были замечены искры, летевшие из трубы.
Из трубы летели искры, спасатели разбудили жильцов дома
Из трубы летели искры, спасатели разбудили жильцов дома
Спасатели, постучав в окно, разбудили жильцов дома. Домовладелец сам с помощью двух огнетушителей потушил загоревшуюся сажу.
Спасатели напоминают людям, что трубу и дымоходы надо чистить ежегодно перед началом отопительного сезона, ведь каждый год пара сотен пожаров начинаются из-за загоревшейся в дымоходе сажи.
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