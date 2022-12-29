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ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда вы представите горсобранию кандидатов в горуправление?

Северное побережье
Когда вы представите горсобранию кандидатов в горуправление?
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Вирве Линдер.
Вирве Линдер. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горсобрание 27 ноября избрало новым мэром Вирве Линдер, которая, однако, в течение последовавшего месяца не представила кандидатов в члены горуправления и в вице-мэры. В повестке дня проходящего в этот четверг заседания горсобрания утверждения нового состава горуправления тоже нет.

Мэр Кохтла-Ярве ВИРВЕ ЛИНДЕР:

- Я представила свою структуру горуправления [в него наряду с мэром входят три вице-мэра], и у горсобрания есть время до 5 января внести свои предложения о поправках.

У меня на сегодня есть сильные кандидаты, которые, вероятно, получат поддержку горсобрания. Надеюсь, что новое горуправление будет утверждено и приступит к работе в первые недели января.

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