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Кохтла-ярвеский "Rubiku kuubik" растет на глазах

Ирина Кивисельг
, журналист
Кохтла-ярвеский "Rubiku kuubik" растет на глазах
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Новая школа привлекает внимание необычными цветными стенами, скоро крышу увенчает стеклянный купол.
Новая школа привлекает внимание необычными цветными стенами, скоро крышу увенчает стеклянный купол. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Новое здание Кесклиннаской основной школы на улице Пярна в Кохтла-Ярве, которое возводится на месте снесенной старой школы, с каждым днем преображается - коробка здания из ярких бетонных квадратов издалека привлекает внимание. Работы, которые ведет раквереская фирма "Revin Grupp", идут по графику.

По словам вице-мэра по хозяйственным вопросам Кохтла-Ярвеского горуправления Виталия Бородина, основные бетонные работы сделаны, коробка стоит, сейчас активно ведется установка внутренних перегородок, подводятся коммуникации. В начале года строители должны поставить окна, двери и стеклянный купол на крыше. После этого состоится традиционный праздник стропил - он запланирован на конец января.

Очевидно, что название проекта будущей школы "Rubiku kuubik", составленного ТОО "Zoroaster", обоснованно, ведь трехэтажное здание действительно напоминает популярную головоломку - много квадратов, которые разные по цвету, но сочетаются друг с другом.

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