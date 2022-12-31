Кохтла-ярвеский "Rubiku kuubik" растет на глазах

По словам вице-мэра по хозяйственным вопросам Кохтла-Ярвеского горуправления Виталия Бородина, основные бетонные работы сделаны, коробка стоит, сейчас активно ведется установка внутренних перегородок, подводятся коммуникации. В начале года строители должны поставить окна, двери и стеклянный купол на крыше. После этого состоится традиционный праздник стропил - он запланирован на конец января.