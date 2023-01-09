Первый учебный день в новой школе

Торжественные акты проходили в актовом зале обошедшегося почти в 8,5 миллиона евро школьного здания, где еще в пятницу стояли строительные леса и строители устанавливали стеновые плиты.

На прошлой неделе волостное управление выдало школе частичное разрешение на использование, в соответствии с которым к лету надо устранить указанные Инспекцией труда недочеты и окончательно благоустроить уличную зону. Сейчас детям приходится входить в здание школы через стройплощадку, где тротуар огорожен строительным забором.