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Первый учебный день в новой школе

Эрик Гамзеев
, журналист
Первый учебный день в новой школе
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Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

У более чем 500 учеников Йыхвиской основной школы в понедельник прошел первый учебный день в новом здании, построенном на улице Харидузе.

Торжественные акты проходили в актовом зале обошедшегося почти в 8,5 миллиона евро школьного здания, где еще в пятницу стояли строительные леса и строители устанавливали стеновые плиты.

По словам проектного руководителя волостного управления Евгения Корнильцева, напряженная работа в новом школьном здании велась до позднего вечера воскресенья.

На прошлой неделе волостное управление выдало школе частичное разрешение на использование, в соответствии с которым к лету надо устранить указанные Инспекцией труда недочеты и окончательно благоустроить уличную зону. Сейчас детям приходится входить в здание школы через стройплощадку, где тротуар огорожен строительным забором.

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