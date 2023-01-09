У более чем 500 учеников Йыхвиской основной школы в понедельник прошел первый учебный день в новом здании, построенном на улице Харидузе.
Первый учебный день в новой школе
Первый учебный день в новой школе
Торжественные акты проходили в актовом зале обошедшегося почти в 8,5 миллиона евро школьного здания, где еще в пятницу стояли строительные леса и строители устанавливали стеновые плиты.
По словам проектного руководителя волостного управления Евгения Корнильцева, напряженная работа в новом школьном здании велась до позднего вечера воскресенья.
На прошлой неделе волостное управление выдало школе частичное разрешение на использование, в соответствии с которым к лету надо устранить указанные Инспекцией труда недочеты и окончательно благоустроить уличную зону. Сейчас детям приходится входить в здание школы через стройплощадку, где тротуар огорожен строительным забором.
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