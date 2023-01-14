Из-за пожара в подвале эвакуировали троих человек

По словам звонившего, по другую сторону стены также слышался стук и в одной из квартир из-под пола шел дым.

К моменту прибытия спасателей подъезд был полон дыма, а на цокольном этаже было видно пламя. Из квартир эвакуировали трих человек.

Спасатели локализовали возгорание наружной двери подвала и кабеля в 5.55. Проверили также квартиры в подъезде, опасности не было.