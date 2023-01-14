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Из-за пожара в подвале эвакуировали троих человек

Северное побережье
Из-за пожара в подвале эвакуировали троих человек
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Утром 12 января в 5.32 в центр тревоги поступило сообщение о задымлении в многоквартирном доме на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.

По словам звонившего, по другую сторону стены также слышался стук и в одной из квартир из-под пола шел дым.

К моменту прибытия спасателей подъезд был полон дыма, а на цокольном этаже было видно пламя. Из квартир эвакуировали трих человек.

Спасатели локализовали возгорание наружной двери подвала и кабеля в 5.55. Проверили также квартиры в подъезде, опасности не было.

Причины возгорания выясняются.

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