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СПАСАТЕЛИ ⟩ Из-за вытяжки в квартире случился пожар

13-14 января 2023 г.
Северное побережье
Из-за вытяжки в квартире случился пожар
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

13 января в 16.51 спасателей вызвали на улицу Вески в Йыхви, где, по словам позвонившего, на кухне горела плита.

К моменту прибытия спасателей в квартире было густое задымление, а кухонная вытяжка и плита, часть стены и потолок горели открытым пламенем. Хозяйку квартиры и ее кошку вывели из квартиры. Женщину осмотрели работники скорой помощи, в медицинской помощи она не нуждалась.

Очаг возгорания был потушен, квартиру проветрили и хозяйке разрешили вернуться в квартиру, но запретили пользоваться электричеством на кухне. По предварительной оценке, возгорание началось с вентиляционной вытяжки. 

Старое электрооборудование вызвало возгорание

Днем 14 января в центр тревоги поступило сообщение о запахе дыма в спортхолле на улице Фама в Нарве. Проходившие в здании соревнования закончились, и никого, кроме сотрудников, там не было.

Сотрудников эвакуировали из здания. Спасатели потушили возгорание в техническом помещении на цокольном этаже; помещения были проверены. Возгорание могло быть вызвано неисправным старым электрооборудованием.

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