СПАСАТЕЛИ ⟩ Из-за вытяжки в квартире случился пожар

К моменту прибытия спасателей в квартире было густое задымление, а кухонная вытяжка и плита, часть стены и потолок горели открытым пламенем. Хозяйку квартиры и ее кошку вывели из квартиры. Женщину осмотрели работники скорой помощи, в медицинской помощи она не нуждалась.

Очаг возгорания был потушен, квартиру проветрили и хозяйке разрешили вернуться в квартиру, но запретили пользоваться электричеством на кухне. По предварительной оценке, возгорание началось с вентиляционной вытяжки.

Старое электрооборудование вызвало возгорание

Днем 14 января в центр тревоги поступило сообщение о запахе дыма в спортхолле на улице Фама в Нарве. Проходившие в здании соревнования закончились, и никого, кроме сотрудников, там не было.