ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Смерти, которые можно предотвратить

Еще десять лет назад было особенно много смертей от пожаров, а также утоплений, также помним трагические несчастные случаи на производстве, особенно на предприятиях, связанных со сланцевой отраслью, несчастные случаи со смертельным исходом из-за неисправного газового оборудования в домах и т.д. Подытоживая, можно сказать, что львиную долю их можно избежать, если не игнорировать меры предосторожности.

В последние годы появились признаки снижения, особенно смертности от пожаров, и не было трагических происшествий с газовым оборудованием, как это случалось пять-шесть лет назад. Спасательный департамент объясняет это повышением осведомленности людей, но отчасти это, несомненно, объясняется и тем, что в большинстве домов датчик дыма уже давно является стандартным атрибутом жилого помещения. Детекторы угарного газа также становятся все более распространенными. Датчик дыма стал обязательным в Эстонии еще в 2009 году, а датчик угарного газа стал обязательным в 2018 году. Популяризация этих устройств безопасности в Ида-Вирумаа проходила не очень гладко. В год, когда датчики дыма стали обязательными, они были только в 16 процентах домохозяйств уезда. Теперь гендиректор Спасательного департамента говорит, что это устройство есть "лишь" в 87 процентах домов в Эстонии.