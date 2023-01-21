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Кохтла-Ярве начнет изучать законность переноса красного памятника

Эрик Калда
, журналист
Кохтла-Ярве начнет изучать законность переноса красного памятника
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12 января увезли стоявший на улице Пионеэри в Кохтла-Ярве с 1948 года памятник, на постаменте которого возвышалась скульптура скорбящей женщины. Взамен установили нейтральный гранитный могильный знак.
12 января увезли стоявший на улице Пионеэри в Кохтла-Ярве с 1948 года памятник, на постаменте которого возвышалась скульптура скорбящей женщины. Взамен установили нейтральный гранитный могильный знак. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На прошлой неделе военный музей увез из старого города Кохтла-Ярве красный памятник. Это вызвало в горсобрании вопросы и сомнения, согласуется ли с законом вывоз памятника таким образом.

В комиссии горсобрания по хозяйству этот вопрос поставил член комиссии Владимир Чужас, по мнению которого при переносе памятника был нарушен закон, так как, насколько ему известно, предварительно следовало проинформировать об этом горуправление.

Горуправление обсудит на следующей неделе

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