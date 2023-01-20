В ходе кампании было зарегистрировано 134 новых йыхвисца

В прошлом году Йыхвиское волостное управление решило, что в декабре в рамках кампании по привлечению новых жителей будут разыграны три денежных приза по 1000 евро. С этой суммы тем не менее также будет удержан подоходный налог с физического лица.

Член волостного собрания Иво Окас, представивший соответствующий проект в прошлом году, обосновал организацию кампании в декабре тем, что подоходный налог с физического лица начнет поступать самоуправлению с тех людей, которые зарегистрированы там по состоянию на 1 января.