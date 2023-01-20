В ходе кампании, объявленной в декабре прошлого года, в Йыхви зарегистрировали место жительства 134 человека, в том числе 48 граждан Украины.
В ходе кампании было зарегистрировано 134 новых йыхвисца
В прошлом году Йыхвиское волостное управление решило, что в декабре в рамках кампании по привлечению новых жителей будут разыграны три денежных приза по 1000 евро. С этой суммы тем не менее также будет удержан подоходный налог с физического лица.
Член волостного собрания Иво Окас, представивший соответствующий проект в прошлом году, обосновал организацию кампании в декабре тем, что подоходный налог с физического лица начнет поступать самоуправлению с тех людей, которые зарегистрированы там по состоянию на 1 января.
За весь прошлый год в Йыхвиской волости поселились 1142 человека, а зарегистрировали свое место жительства в другом месте, т.е. выписались из Йыхви, 704 человека. Хотя иммиграция была положительной, естественный прирост остался отрицательным - родилось 78 детей и умерло 184 человека.