Ночью 21 января поступило сообщение о темном дыме над церковью на улице Раквере в Нарве.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Топили печь, а казалось, будто горит церковь
21-22 января 2023 г.
Топили печь, а казалось, будто горит церковь
Прибывшие на место спасатели выяснили, что топится печь.
По словам спасателей, по этому же адресу и прежде бывало, что при морозе образовывался очень плотный дым, и если смотреть в темноте со стороны, то и не понять, что дым идет из трубы.
Загорелось колесо грузовика
Вечером 21 января спасатели выехали в деревню Тамметагузе Алутагузеской волости, где загорелся диск одного из колес. К прибытию спасателей водитель грузовика успел сам потушить более сильный огонь.
Спасатели помогли охладить диски грузовика и безопасно довести машину до парковки.
Мужчина, упав, блокировал дверь
Вечером 22 января спасателей вызвали на улицу Соо в Кивиыли, где мужчина упал так, что дверь в помещение открыть не удавалось.
Спасатели сняли дверь с петель и помогли перенести упавшего мужчину на кровать.