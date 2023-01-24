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СПАСАТЕЛИ ⟩ Топили печь, а казалось, будто горит церковь

21-22 января 2023 г.
Северное побережье
Топили печь, а казалось, будто горит церковь
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ночью 21 января поступило сообщение о темном дыме над церковью на улице Раквере в Нарве.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что топится печь.

По словам спасателей, по этому же адресу и прежде бывало, что при морозе образовывался очень плотный дым, и если смотреть в темноте со стороны, то и не понять, что дым идет из трубы. 

Загорелось колесо грузовика

Вечером 21 января спасатели выехали в деревню Тамметагузе Алутагузеской волости, где загорелся диск одного из колес. К прибытию спасателей водитель грузовика успел сам потушить более сильный огонь.

Спасатели помогли охладить диски грузовика и безопасно довести машину до парковки. 

Мужчина, упав, блокировал дверь

Вечером 22 января спасателей вызвали на улицу Соо в Кивиыли, где мужчина упал так, что дверь в помещение открыть не удавалось.

Спасатели сняли дверь с петель и помогли перенести упавшего мужчину на кровать.

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