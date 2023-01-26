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В условиях управленческого кризиса Кохтла-Ярве грозит и банкротство

Запланированные расходы необходимо сократить на семь миллионов
Эрик Гамзеев
, журналист
В условиях управленческого кризиса Кохтла-Ярве грозит и банкротство
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Если избранной в ноябре мэром Котла-Ярве Вирве Линдер удастся на следующей неделе вступить в должность вместе со своим горуправлением, то ей предстоит сразу же внести предложения об урезании городских расходов, от чего временное горуправление и члены горсобрания воздерживались в течение нескольких месяцев.
Если избранной в ноябре мэром Котла-Ярве Вирве Линдер удастся на следующей неделе вступить в должность вместе со своим горуправлением, то ей предстоит сразу же внести предложения об урезании городских расходов, от чего временное горуправление и члены горсобрания воздерживались в течение нескольких месяцев. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В проекте бюджета уже три месяца не имеющего постоянного городского управления Кохтла-Ярве на этот год расходы надо урезать на семь миллионов, но ни временное горуправление, ни комиссии горсобрания месяцами не могли принять необходимые решения.

Бюджет города Кохтла-Ярве на этот год поступит на первое чтение в горсобрание только в этот четверг, то есть когда первый месяц этого года уже почти прошел. Еще большее беспокойство вызывает то, что расходы в этом проекте превышают доходы на семь миллионов, и до сих пор ни городская управа, ни комиссии горсобрания не внесли предложений по сокращению расходов.

Финансовый руководитель политикам: начинайте принимать решения

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