ОПРОС ⟩ Какую удачную покупку по скидкам в последнее время вы сделали?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Сильви МЯГИ, пенсионерка: - Это было мясо в "Максиме". Насколько дешевле - не помню. У пенсионеров денег немного, приходится экономить. С другой стороны, и потребности у стариков меньше. Такого, чтобы, увидев желтый ценник, возникло чувство "ой, дешево, надо купить", не помню. Иду в магазин за тем, что требуется в повседневной жизни.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Наталья ГЕРАСКИНА, специалист по экономике: - К сожалению, наша жизнь заставляет смотреть на скидки - в основном покупаю продукты для дома. Это позволяет накормить семью и уложиться в бюджет. Если нужны какие-то другие вещи, то тоже смотрим на цены. Давно ничего большого не покупала. Я не путешественник, поэтому за скидками на путевки не смотрю. И в театры тоже не хожу.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Таймо КАЛЬОЛА, пенсионер: - Главное - продукты. Перед походом за покупками смотрю в рекламных буклетах или газетах, где что продается подешевле. Все обычное, поэтому трудно назвать самую удачную покупку. Чем ценник меньше - тем лучше. Хотя качество тоже важно. Ездить куда-то у пенсионеров денег нет. Пандемия отучила ходить на мероприятия, до сих пор не рискую ходить туда, где много людей.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Михаил БЕРЕЖКОВ, таксист: - Недавно в "Лидл" купил по скидке блины. На самом деле по магазинам ходит жена, она знает, где и что нужно купить. Если мне лично что-то требуется, то пойду и куплю. Хорошо, если попаду на скидки, но ждать их точно не стану.