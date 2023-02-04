ОПРОС ⟩ Какую удачную покупку по скидкам в последнее время вы сделали?
Какую удачную покупку по скидкам в последнее время вы сделали?
Сильви МЯГИ, пенсионерка:
- Это было мясо в "Максиме". Насколько дешевле - не помню. У пенсионеров денег немного, приходится экономить. С другой стороны, и потребности у стариков меньше. Такого, чтобы, увидев желтый ценник, возникло чувство "ой, дешево, надо купить", не помню. Иду в магазин за тем, что требуется в повседневной жизни.
Наталья ГЕРАСКИНА, специалист по экономике:
- К сожалению, наша жизнь заставляет смотреть на скидки - в основном покупаю продукты для дома. Это позволяет накормить семью и уложиться в бюджет. Если нужны какие-то другие вещи, то тоже смотрим на цены. Давно ничего большого не покупала. Я не путешественник, поэтому за скидками на путевки не смотрю. И в театры тоже не хожу.
Таймо КАЛЬОЛА, пенсионер:
- Главное - продукты. Перед походом за покупками смотрю в рекламных буклетах или газетах, где что продается подешевле. Все обычное, поэтому трудно назвать самую удачную покупку. Чем ценник меньше - тем лучше. Хотя качество тоже важно. Ездить куда-то у пенсионеров денег нет. Пандемия отучила ходить на мероприятия, до сих пор не рискую ходить туда, где много людей.
Михаил БЕРЕЖКОВ, таксист:
- Недавно в "Лидл" купил по скидке блины. На самом деле по магазинам ходит жена, она знает, где и что нужно купить. Если мне лично что-то требуется, то пойду и куплю. Хорошо, если попаду на скидки, но ждать их точно не стану.
Валентина БЕЛИЦКАЯ, неработающая:
- Последняя покупка - билет на автобус в полтора раза дешевле, но это из-за возраста. В строительном магазине недавно что-то покупала, точно сумму не помню, но в "Ehituse АВС" нередко что-то по сниженным ценам бывает. Если мне лично что-то нужно и очень понравится, то куплю - неважно, есть скидка на товар или нет. Всегда лучше меньше потратить, поэтому за скидками слежу.