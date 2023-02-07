Интерес к открывшемуся в субботу в йыхвиском "Tsentraal" спортклубу "24/7 Fitness" в первые часы был очень велик. Люди стояли в очереди, чтобы бесплатно зарегистрироваться в качестве члена нового спортивного клуба.
Открытие нового спортклуба вызвало живой интерес
Как говорит само название, двери клуба будут открыты круглосуточно. Это может показаться непривычным, однако, по словам создателя клуба - известного силача Андруса Муруметса, все 13 тренажерных залов, открытых до йыхвиского, действительно посещались людьми в любое время. "Сегодня многим работникам приходится адаптировать свое рабочее время к находящимся в других часовых поясах партнерам, так что тренироваться они могут только глубокой ночью", - отметил Муруметс.
Круглосуточно пробовали работать и прежде, но препятствием становились высокие затраты на рабочую силу. "К счастью, современные решения позволяют многое автоматизировать и в клубе не нужно постоянно находиться работникам. IT-решения открывают члену клуба двери в любое время и все тренажеры находятся в распоряжении клиента", - сказал Андрус Муруметс.