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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В результате действий водителя пострадала женщина

3-5 февраля 2023 г.
Северное побережье
В результате действий водителя пострадала женщина
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Полиция.
Полиция. Фото: Marko Saarm

Вечером 4 февраля возле здания по улице Ранна, 47 в Силламяэ управлявший автомобилем "Volkswagen Transporter Kombi" 36-летний водитель сознательно тронулся с места в то время, как на бампере его транспортного средства стояла 24-летняя женщина.

Женщина упала на дорогу. Скорая помощь доставила пострадавшую в Ида-Вирускую центральную больницу.

Волна домашнего насилия

3 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 36-летний мужчина избил сожительницу. Полиция арестовала мужчину.

5 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Вески в Силламяэ 45-летний мужчина избил сожительницу. Полиция задержала драчуна. Точные обстоятельства дела полиция выяснит в рамках уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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