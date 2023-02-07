Вечером 4 февраля возле здания по улице Ранна, 47 в Силламяэ управлявший автомобилем "Volkswagen Transporter Kombi" 36-летний водитель сознательно тронулся с места в то время, как на бампере его транспортного средства стояла 24-летняя женщина.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В результате действий водителя пострадала женщина
3-5 февраля 2023 г.
В результате действий водителя пострадала женщина
Женщина упала на дорогу. Скорая помощь доставила пострадавшую в Ида-Вирускую центральную больницу.
Волна домашнего насилия
3 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 36-летний мужчина избил сожительницу. Полиция арестовала мужчину.
5 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Вески в Силламяэ 45-летний мужчина избил сожительницу. Полиция задержала драчуна. Точные обстоятельства дела полиция выяснит в рамках уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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