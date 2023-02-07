К вечеру вторника Кохтла-Ярве может получить новое горуправление или даже нового мэра

Первым пунктом повестки дня заседания горсобрания, которое началось в 15.00, стоит утверждение в должности городского управления, предложенного Вирве Линдер, избранной мэром в конце ноября. Вирве Линдер представила новых кандидатов в вице-мэры - учителя истории Кохтла-Ярвеской гимназии Кайре Йыэ, регионального координатора Партии реформ в Вирумаа Эрика Сечкова и члена правления Эстонской ассоциации социальной работы Ольгу Пихлак.

Это вторая попытка Линдер заручиться поддержкой горособрания при формировании горуправы. Первый предложенный ею состав, в который вошли Ити-Янтра Метсамаа, Айвар Лайнъярв и Эвелин Данилов, был отклонен горсобранием 30 января.

Впрочем, уже на сегодняшнм заседании Вирве Линдер может лишиться поста мэра, потому что следующий пункт повестки дня - вынесение ей вотума недоверия. В основном его инициировали депутаты от Центристской партии, обвинив Линдер в неспособности в течение нескольких месяцев сформировать городское управление.

Кроме того, на повестке дня стоит вопрос о вотуме недоверия председателю горсобрания Хендрику Агуру, инициированный социал-демократами. Если он пройдет, то депутатам придется выбрать исполняющего обязанности председателя городского собрания.