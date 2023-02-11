ОПРОС ⟩ Какую последнюю книгу вы прочитали?
Какую последнюю книгу вы прочитали?
Хельмут ВЕЭРМЕТС, предприниматель:
- "Правда и справедливость" Таммсааре. Взял в руки после просмотра одноименного фильма. Несмотря на то, что эта книга не одно десятилетие лежала дома на полке, не читал, только когда-то, еще школьником, но в те времена серьезно не принял. В зрелом возрасте по-другому относишься. Хорошая литература.
Марина ФЕДОРОВА, пенсионерка:
- "Анну Каренину" Льва Толстого. Посмотрела новый фильм, снятый по этому произведению, захотелось перечитать книгу. Вообще люблю читать, теперь, когда после выхода на пенсию стало больше свободного времени, наконец-то добралась до своих книг в домашней библиотеке, они меня долго ждали.
Ааре РЕББАН, предприниматель:
- Книгу "Яркое золото в стекле" ("Särav kuld klaasis") Урмаса Отспере, которую взял в городской библиотеке. Может быть, нечасто, но туда заглядываю, потому что люблю читать. Иногда люди книги приносят, которые стали не нужны дома, можно найти что-то полезное и себе взять.
Валентина МАЛЬЦЕВА, пенсионерка:
- Сейчас читаю чаще что-то в интернете. Нравятся приключенческие произведения, детективы. Раньше ходила часто в библиотеку, теперь нет, потому что и не выходя из дома можно найти, что почитать на досуге.
Владимир ВЕЛИЧКО, пенсионер:
- Недавно читал, но название и автора сразу не вспомню, это был жизненный роман. Интересный. Читать люблю, но не всегда получается. Раньше брал книги в библиотеке, но сейчас у себя дома много чего находится почитать. Книги для меня не только хорошее времяпровождение, ведь иногда жизненные ситуации, которые описываются в литературе, можно примерить и на себя. Полезно бывает.