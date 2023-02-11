Днем 8 февраля спасатели выехали на улицу Уус в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.
Удлинитель вызвал возгорание в квартире
Удлинитель вызвал возгорание в квартире
В квартире загорелся удлинитель и выбило главный выключатель. По словам спасателей, в квартире произошло перенапряжение, в результате чего перегорели розетка и удлинитель.
Спасатели напоминают, что всегда необходимо проверять состояние электроустановок и оборудования.
Удлинитель следует рассматривать как временное решение и избегать его перегрузки.
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