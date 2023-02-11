Сб, 11.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Удлинитель вызвал возгорание в квартире

Северное побережье
Удлинитель вызвал возгорание в квартире
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Днем 8 февраля спасатели выехали на улицу Уус в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.

В квартире загорелся удлинитель и выбило главный выключатель. По словам спасателей, в квартире произошло перенапряжение, в результате чего перегорели розетка и удлинитель.

Спасатели напоминают, что всегда необходимо проверять состояние электроустановок и оборудования.

Удлинитель следует рассматривать как временное решение и избегать его перегрузки.

Ключевые слова
Новости
Наверх